Діти-студенти захисників і захисниць отримають компенсацію на навчання від держави
Київ • УНН
Держава компенсує вартість навчання дітям загиблих захисників, військових з інвалідністю, учасників бойових дій та інших категорій. Перші 1000 сертифікатів вже прямують до випускників.
В Україні для дітей захисників і захисниць повністю компенсують вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік. Перша 1 000 сертифікатів вже прямує до цьогорічних випускників бакалаврату й магістратури.
Про це пише УНН із посиланням на Дію.
Деталі
Хто отримає компенсацію
Компенсацію можуть отримати діти (до 23 років):
- загиблих захисників і захисниць України;
- військових з інвалідністю внаслідок війни;
- учасників бойових дій;
- зниклих безвісти за особливих обставин;
- полонених через збройну агресію;
- постраждалих учасників Революції гідності.
Що потрібно для компенсації
- ID-картка або біометричний паспорт у Дії;
- верифікований податковий номер;
- інформація про здобувача освіти в ЄДЕБО і про статус дитини ветерана відповідної категорії;
- контрактна форма навчання у 2024/2025 році.
Як перевірити та коли чекати гроші
Відкривайте Дію → перевіряйте дані про себе в сертифікаті → підтверджуйте згоду Дія.
Підписом протягом 20 днів → згодом отримуєте сповіщення про результат.
Кошти від держави надійдуть відразу до навчального закладу, а заклад компенсує студентам.
Нагадаємо
Кабмін запускає 1,5-річний проєкт з одноразової допомоги на навчання для дітей захисників України у 2024/25 та 2025/26 навчальних роках. Пільги отримають певні категорії осіб.