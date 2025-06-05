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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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Діти-студенти захисників і захисниць отримають компенсацію на навчання від держави

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Держава компенсує вартість навчання дітям загиблих захисників, військових з інвалідністю, учасників бойових дій та інших категорій. Перші 1000 сертифікатів вже прямують до випускників.

Діти-студенти захисників і захисниць отримають компенсацію на навчання від держави

В Україні для дітей захисників і захисниць повністю компенсують вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік. Перша 1 000 сертифікатів вже прямує до цьогорічних випускників бакалаврату й магістратури.

Про це пише УНН із посиланням на Дію.

Деталі

Хто отримає компенсацію

Компенсацію можуть отримати діти (до 23 років):

  • загиблих захисників і захисниць України;
    • військових з інвалідністю внаслідок війни;
      • учасників бойових дій;
        • зниклих безвісти за особливих обставин;
          • полонених через збройну агресію;
            • постраждалих учасників Революції гідності.

              Що потрібно для компенсації

              • ID-картка або біометричний паспорт у Дії;
                • верифікований податковий номер;
                  • інформація про здобувача освіти в ЄДЕБО і про статус дитини ветерана відповідної категорії;
                    • контрактна форма навчання у 2024/2025 році.

                      Як перевірити та коли чекати гроші 

                      Відкривайте Дію → перевіряйте дані про себе в сертифікаті → підтверджуйте згоду Дія.

                      Підписом протягом 20 днів → згодом отримуєте сповіщення про результат.

                      Кошти від держави надійдуть відразу до навчального закладу, а заклад компенсує студентам.  

                      Нагадаємо

                      Кабмін запускає 1,5-річний проєкт з одноразової допомоги на навчання для дітей захисників України у 2024/25 та 2025/26 навчальних роках. Пільги отримають певні категорії осіб.

                      Яна Соколівська

                      Яна Соколівська

                      ОсвітаФінанси
                      Дія (сервіс)
                      Україна
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