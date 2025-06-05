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Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду
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Дети-студенты защитников и защитниц получат компенсацию на обучение от государства

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Государство компенсирует стоимость обучения детям погибших защитников, военных с инвалидностью, участников боевых действий и других категорий. Первые 1000 сертификатов уже направляются выпускникам.

Дети-студенты защитников и защитниц получат компенсацию на обучение от государства

В Украине для детей защитников и защитниц полностью компенсируют стоимость контрактного обучения за 2024/2025 учебный год. Первая 1 000 сертификатов уже направляется к нынешним выпускникам бакалавриата и магистратуры.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Действие.

Детали

Кто получит компенсацию

Компенсацию могут получить дети (до 23 лет):

  • погибших защитников и защитниц Украины;
    • военных с инвалидностью вследствие войны;
      • участников боевых действий;
        • пропавших без вести при особых обстоятельствах;
          • пленных из-за вооруженной агрессии;
            • пострадавших участников Революции достоинства.

              Что нужно для компенсации

              • ID-карта или биометрический паспорт в Действии;
                • верифицированный налоговый номер;
                  • информация об получателе образования в ЕДЕБО и о статусе ребенка ветерана соответствующей категории;
                    • контрактная форма обучения в 2024/2025 году.

                      Как проверить и когда ждать деньги 

                      Открывайте Действие → проверяйте данные о себе в сертификате → подтверждайте согласие Действие.

                      Подписью в течение 20 дней → впоследствии получаете оповещение о результате.

                      Средства от государства поступят сразу в учебное заведение, а заведение компенсирует студентам.  

                      Напомним

                      Кабмин запускает 1,5-летний проект по единовременной помощи на обучение для детей защитников Украины в 2024/25 и 2025/26 учебных годах. Льготы получат определенные категории лиц.

                      Яна Соколовская

                      Яна Соколовская

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