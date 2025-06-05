Дети-студенты защитников и защитниц получат компенсацию на обучение от государства
Киев • УНН
Государство компенсирует стоимость обучения детям погибших защитников, военных с инвалидностью, участников боевых действий и других категорий. Первые 1000 сертификатов уже направляются выпускникам.
В Украине для детей защитников и защитниц полностью компенсируют стоимость контрактного обучения за 2024/2025 учебный год. Первая 1 000 сертификатов уже направляется к нынешним выпускникам бакалавриата и магистратуры.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Действие.
Детали
Кто получит компенсацию
Компенсацию могут получить дети (до 23 лет):
- погибших защитников и защитниц Украины;
- военных с инвалидностью вследствие войны;
- участников боевых действий;
- пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- пленных из-за вооруженной агрессии;
- пострадавших участников Революции достоинства.
Что нужно для компенсации
- ID-карта или биометрический паспорт в Действии;
- верифицированный налоговый номер;
- информация об получателе образования в ЕДЕБО и о статусе ребенка ветерана соответствующей категории;
- контрактная форма обучения в 2024/2025 году.
Как проверить и когда ждать деньги
Открывайте Действие → проверяйте данные о себе в сертификате → подтверждайте согласие Действие.
Подписью в течение 20 дней → впоследствии получаете оповещение о результате.
Средства от государства поступят сразу в учебное заведение, а заведение компенсирует студентам.
Напомним
Кабмин запускает 1,5-летний проект по единовременной помощи на обучение для детей защитников Украины в 2024/25 и 2025/26 учебных годах. Льготы получат определенные категории лиц.