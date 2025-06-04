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Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень
14:27 • 5094 перегляди

Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

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Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 4572 перегляди

Законні представники депортованих до рф дітей отримають виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Держслужба у справах дітей перерахує кошти після повернення дитини.

Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

Кабмін планує виплачувати по 50 тисяч гривень законним представникам дітей, яких викрали до росії та збираються повернути. Про це представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Державна служба у справах дітей перераховує бюджетні кошти для забезпечення здійснення заходів з повернення дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії рф проти України, законному представнику дитини шляхом виплати підйомної допомоги в сумі 50 000 гривень на кожну дитину після їх повернення

 - зазначив Мельничук.

Нагадаємо

Кремль вперто заперечує системне викрадення росією українських дітей, що засвідчила зустріч делегацій двох країн у Стамбулі 2 червня.

Раніше УНН писав, що українська делегація передала росіянам список з сотень депортованих дітей, яких треба повернути. росія має зробити це, щоб показати свою готовність до мирного врегулювання, повідомив голова української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров.

Згодом російська сторона оприлюднила список зі 339 українських дітей, яких нібито "врятували" із зони бойових дій. Водночас володимир мединський, голова російської делегації у переговорах в Стамбулі, заперечив факти викрадення дітей, звинувачуючи українську владу у "шоу для європейців".

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоВійнаЕкономіка
Рустем Умєров
Верховна Рада
Стамбул
Україна
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