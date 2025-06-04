После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен
Киев • УНН
Законные представители депортированных в рф детей получат выплату в размере 50 тысяч гривен. Госслужба по делам детей перечислит средства после возвращения ребенка.
Кабмин планирует выплачивать по 50 тысяч гривен законным представителям детей, которых похитили в россию и собираются вернуть. Об этом представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Государственная служба по делам детей перечисляет бюджетные средства для обеспечения осуществления мероприятий по возвращению детей, депортированных или принудительно перемещенных в результате вооруженной агрессии рф против Украины, законному представителю ребенка путем выплаты подъемной помощи в сумме 50 000 гривен на каждого ребенка после их возвращения
Напомним
Кремль упорно отрицает системное похищение россией украинских детей, что засвидетельствовала встреча делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня.
Ранее УНН писал, что украинская делегация передала россиянам список из сотен депортированных детей, которых нужно вернуть. россия должна сделать это, чтобы показать свою готовность к мирному урегулированию, сообщил председатель украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров.
Впоследствии российская сторона обнародовала список из 339 украинских детей, которых якобы "спасли" из зоны боевых действий. В то же время владимир мединский, глава российской делегации в переговорах в Стамбуле, отрицал факты похищения детей, обвиняя украинскую власть в "шоу для европейцев".