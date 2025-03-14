В Україні діти ветеранів та загиблих захисників зможуть навчатись безкоштовно: що відомо

Кабінет міністрів запускає 1,5-річний проєкт щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Погоджено пропозицію Міністерства у справах ветеранів про реалізацію протягом півтора року експериментального проекту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України - повідомив Мельничук.

Уряд затвердив відповідний порядок реалізації експериментального проекту, який передбачає, що державна допомога на навчання дітям деяких категорій осіб, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, - це одноразова цільова безповоротна фінансова допомога за рахунок коштів державного бюджету, що надається у 2024/25 та 2025/26 навчальному році здобувачам фахової передвищої, вищої освіти - громадянам України, які навчаються в закладах освіти всіх форм власності на місцях, що фінансуються за кошти фізичних осіб, незалежно від раніше отриманого ними рівня освіти.

Доповнення

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що можливістю скористатися безкоштовного навчання зможуть:

діти, що мають статус члена сімʼї загиблого захисника;

діти з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти;

дітям осіб, стосовно яких встановлення факт позбавлення особистої свободи;

дітям осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.

Нагадаємо

Цього року, як і зазвичай, для вступу для здобуття ступеня магістра на будь-яку спеціальність необхідно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ). Це стосується усіх форм навчання – очної та заочної, бюджетної і контрактної.