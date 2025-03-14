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Єдиний вступний іспит – яким він буде у 2025 році

Київ • УНН

 • 16436 перегляди

Для вступу на магістратуру та доктора філософії необхідно скласти ЄВІ. Він включатиме ТЗНК (33 бали) та тест з іноземної мови (30 балів), приклади є на сайті УЦОЯО.

Єдиний вступний іспит – яким він буде у 2025 році

Цього року, як і зазвичай, для вступу для здобуття ступеня магістра на будь-яку спеціальність необхідно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ). Це стосується усіх форм навчання – очної та заочної, бюджетної і контрактної, повідомляє УНН з посиланням на сайт Українського центру оцінювання якості освіти

Окрім того, цей іспит складатимуть охочі вступити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва. Зазначається, що ЄВІ міститиме тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), а також тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ. Визначено кількість завдань у кожному тесті, форми тестових завдань, час, відведений на їх виконання, схеми нарахування балів.

Блок "ТЗНК" міститиме два компоненти: вербально-комунікативний та логіко-аналітичний. До нього входитиме 27 завдань:

• 4 – на заповнення пропусків у мікротекстах (підзавдання 1–10) (потрібно буде доповнити речення в мікротекстах словосполученнями / словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів);

• 23 – із вибором однієї правильної відповіді.

Також відомо, що на проходження тесту відведено 75 хвилин.

Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Мається на увазі, що по одному тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по одному тестовому балу – за кожний правильно заповнений пропуск у мікротекстах.

Таким чином, за виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від 0 до 33 тестових балів: 10 балів за виконання завдань 1–4 (підзавдань 1–10) і 23 бали за виконання завдань 5–27.

Блок "Іноземна мова" (тест з англійської, німецької, французької або іспанської мови на вибір вступника) складатиметься з двох частин: читання і використання мови. Він міститиме 30 завдань:

• 6 – на встановлення відповідності (треба дібрати твердження / ситуації до оголошень / текстів, запитання до відповідей або відповіді до запитань);

• 5 – із вибором однієї правильної відповіді;

• 19 – на заповнення пропусків у тексті (потрібно доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів).

На виконання завдань тесту відведено 45 хвилин.

За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів буде нараховано по одному тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по одному тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності та по одному тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.

Отже, за виконання завдань блоку "Іноземна мова" можна отримати від 0 до 30 балів.

Також зазначається, що вступники можуть знайти приклади екзаменаційних робіт ЄВІ минулих років можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Також є можливість попрактикуватися виконувати завдання демонстраційних варіантів 2023 року.

Доповнення

Оприлюднено рекомендації щодо підготовки до тесту з історії України в рамках НМТ-2025. Тест міститиме 30 завдань, на які буде відведено 60 хвилин. Він охоплюватиме весь курс історії від найдавніших часів.

Український центр оцінювання якості освіти надав поради, як вступникам підготуватися до складання національного мультипредметного тесту у 2025 році за весь курс історії України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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