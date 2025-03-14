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Единый вступительный экзамен – каким он будет в 2025 году

Киев • УНН

 • 16421 просмотра

Для поступления в магистратуру и доктора философии необходимо сдать ЕВЭ. Он будет включать ТЗНК (33 балла) и тест по иностранному языку (30 баллов), примеры есть на сайте УЦОЯО.

Единый вступительный экзамен – каким он будет в 2025 году

В этом году, как и обычно, для поступления для получения степени магистра на любую специальность необходимо сдать единый вступительный экзамен (ЕВИ). Это касается всех форм обучения – очной и заочной, бюджетной и контрактной, сообщает УНН со ссылкой на сайт Украинского центра оценивания качества образования

Кроме того, этот экзамен будут сдавать желающие поступить на обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства. Отмечается, что ЕВИ будет содержать тест общей учебной компетентности (ТОУК), а также тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор поступающего).

Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики тестов ЕВИ. Определено количество заданий в каждом тесте, формы тестовых заданий, время, отведенное на их выполнение, схемы начисления баллов.

Блок "ТОУК" будет содержать два компонента: вербально-коммуникативный и логико-аналитический. В него будет входить 27 заданий:

• 4 – на заполнение пропусков в микротекстах (подзадания 1–10) (нужно будет дополнить предложения в микротекстах словосочетаниями / словами, выбрав их из числа приведенных вариантов);

• 23 – с выбором одного правильного ответа.

Также известно, что на прохождение теста отведено 75 минут.

Задание ТОУК будет оценено в соответствии со схемой начисления баллов. Имеется в виду, что по одному тестовому баллу будут начислять за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и по одному тестовому баллу – за каждый правильно заполненный пропуск в микротекстах.

Таким образом, за выполнение всех заданий ТОУК можно получить от 0 до 33 тестовых баллов: 10 баллов за выполнение заданий 1–4 (подзаданий 1–10) и 23 балла за выполнение заданий 5–27.

Блок "Иностранный язык" (тест по английскому, немецкому, французскому или испанскому языку на выбор поступающего) будет состоять из двух частей: чтение и использование языка. Он будет содержать 30 заданий:

• 6 – на установление соответствия (надо подобрать утверждения / ситуации к объявлениям / текстам, вопросы к ответам или ответы к вопросам);

• 5 – с выбором одного правильного ответа;

• 19 – на заполнение пропусков в тексте (нужно дополнить предложения в тексте словосочетаниями / словами из приведенных вариантов).

На выполнение заданий теста отведено 45 минут.

За задание по иностранному языку согласно схеме начисления баллов будет начислено по одному тестовому баллу за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по одному тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия и по одному тестовому баллу за каждый правильно заполненный пропуск в тексте.

Следовательно, за выполнение заданий блока "Иностранный язык" можно получить от 0 до 30 баллов.

Также отмечается, что поступающие могут найти примеры экзаменационных работ ЕВИ прошлых лет можно найти на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Также есть возможность попрактиковаться выполнять задания демонстрационных вариантов 2023 года.

Дополнение

Обнародованы рекомендации по подготовке к тесту по истории Украины в рамках НМТ-2025. Тест будет содержать 30 заданий, на которые будет отведено 60 минут. Он будет охватывать весь курс истории от древнейших времен.

Украинский центр оценивания качества образования дал советы, как поступающим подготовиться к сдаче национального мультипредметного теста в 2025 году за весь курс истории Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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