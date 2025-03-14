В Украине дети ветеранов и погибших защитников смогут учиться бесплатно: что известно
Киев • УНН
Кабмин запускает 1,5-летний проект с одноразовой помощью на обучение для детей защитников Украины в 2024/25 и 2025/26 учебных годах. Льготы получат определенные категории лиц.
Кабинет министров запускает 1,5-летний проект по предоставлению государственной помощи на обучение детям некоторых категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Согласовано предложение Министерства по делам ветеранов о реализации в течение полутора лет экспериментального проекта по предоставлению государственной помощи на обучение детям некоторых категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины
Правительство утвердило соответствующий порядок реализации экспериментального проекта, предусматривающий, что государственная помощь на обучение детям некоторых категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, - это одноразовая целевая безвозвратная финансовая помощь за счет средств государственного бюджета, предоставляемая в 2024/25 и 2025/26 учебном году соискателям профессионального предвысшего, высшего образования - гражданам Украины, обучающимся в учебных заведениях всех форм собственности на местах, финансируемых за средства физических лиц, независимо от ранее полученного ими уровня образования.
Дополнение
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что возможностью воспользоваться бесплатным обучением смогут:
- дети, имеющие статус члена семьи погибшего защитника;
- дети с инвалидностью вследствие войны;
- дети участников боевых действий;
- дети лиц, имеющих статус пропавших без вести;
- детям лиц, в отношении которых установлено факт лишения личной свободы;
- детям лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства.
Напомним
В этом году, как и обычно, для поступления для получения степени магистра на любую специальность необходимо составить единый вступительный экзамен (ЕВИ). Это касается всех форм обучения – очной и заочной, бюджетной и контрактной.