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Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
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Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
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Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу

Киев • УНН

 • 3040 просмотра

В Украине начал действовать закон, позволяющий признавать результаты обучения украинских учеников за границей. Однако это не касается образования, полученного в странах-агрессорах.

Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу

Сегодня, 15 июня, вступил в силу закон, по которому результаты обучения украинских учеников за рубежом будут признавать в Украине, пишет УНН

Детали 

В феврале Верховная Рада приняла законопроект №12375, по которому "граждане Украины имеют право на признание результатов обучения, полученных ими путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, размещенных за рубежом, в порядке, утвержденном Кабинетом министров". 

Однако, результаты обучения не будут признаваться, если они были получены в государствах, которые признаны Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом. 

В соответствии с переходными положениями, закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. 15 марта он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины", поэтому вступает в силу он сегодня, 15 июня. 

Отметим, что Кабмин в течение трех месяцев со дня опубликования закона должен был принять нормативно-правовые акты, необходимые для реализации этого закона, однако пока этого не сделал. 

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На сайте МОН на общественном обсуждении находился проект постановления о признании результатов обучения, полученных за рубежом. 

Согласно проекту, признание результатов обучения осуществлялось бы учреждениями образования Украины на основе принципов добровольности, беспристрастности, равенства доступа, прозрачности, конфиденциальности информации с целью обеспечения продолжения получения лицами полного общего среднего образования в соответствии с государственными стандартами Украины и получения ими соответствующего документа об общем среднем образовании.

Предполагалось, что признание результатов обучения осуществляется на основании заявления в произвольной форме, поданного в учреждение образования Украины одним из родителей лица, законных представителей или совершеннолетним лицом самостоятельно. Заявление может быть подано лично или по электронной почте, факсу, другими средствами электронной связи.

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих и/или позволяющих идентифицировать результаты обучения лица. Срок рассмотрения заявления и проведения процедуры признания на основе предоставленного лицом заявления и прилагаемых документов составляет не более двадцати рабочих дней с даты их получения учреждением образования Украины.

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Автор законопроекта Сергей Бабак указывал, что документ предоставит правовые основания для Кабмина разработать нормативные акты, которые позволят засчитать результаты обучения детей, выехавших за границу.

Также есть еще одна проблема, которая находится вне правовых границ. Речь идет об образовательных ячейках, которые были созданы после 24 февраля за рубежом, которые имеют разный статус. Например, есть те, которые имеют официальный статус школы, зарегистрированной национальным законодательством страны пребывания. Перечень этих школ известен образовательным управленцам, поскольку эти учебные заведения были обеспечены учебниками, предоставленными нашим государством. Также есть ячейки неформального образования – от школ выходного дня до небольших объединений граждан, которые обучают школьников. После начала полномасштабного вторжения из Украины выехало от 700 тысяч до 1 миллиона детей школьного возраста. Наша задача, как минимум, оставить тесную связь с образовательной системой Украины, чтобы, как мы надеемся, они вернулись к нам после нашей победы 

- отмечал Бабак.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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