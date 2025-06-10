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В украинских школах с 1 сентября планируют ввести "уроки энергоэффективности"

Киев • УНН

 • 476 просмотра

С нового учебного года учителя смогут внедрять тему энергоэффективности в образовательный процесс. Проект поможет сформировать у ученичества привычки энергосбережения.

В украинских школах с 1 сентября планируют ввести "уроки энергоэффективности"

Уже с 1 сентября в украинских школах начнутся  "уроки энергоэффективности", которые помогут школьникам сформировать практические навыки рационального потребления энергоресурсов, передает УНН со ссылкой на Минобразования.

Детали

Как сообщили в МОН, уже с нового учебного года учителя смогут внедрять тему энергоэффективности в образовательный процесс. Для поддержки этой инициативы Министерство образования и науки Украины запустило проект "Уроки энергоэффективности", который поможет сформировать у учащихся привычки энергосбережения и практические навыки рационального потребления энергоресурсов.

Энергоэффективность – это не только об экономии ресурсов. Это о нашей общей ответственности и устойчивости государства. Мы хотим, чтобы дети со школьного возраста понимали эту ценность и применяли ее на практике. Поэтому разрабатываем для учителей действенные и удобные инструменты, которые помогут интегрировать тему энергоэффективности в образовательный процесс без лишней нагрузки 

- отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

По данным ведомства, более 2 000 педагогов уже прошли обучение и готовы передать школьникам практические навыки рационального использования энергии. К программе могут присоединиться учителя 4–11 классов — посмотреть вебинары можно в записи в удобное время на ютуб-канале МОН по ссылке.

В рамках учебных сессий учителя узнают:

  • советы, как интегрировать энергоэффективность в учебные программы без дополнительной нагрузки;
    • практические инструменты: методические рекомендации, интерактивные занятия, сценарии для внеклассных мероприятий;
      • ответы на самые распространенные вопросы по организации уроков энергоэффективности.

        Также в рамках проекта разрабатывают дополнительные учебные материалы, которые помогают учителям интересно и эффективно раскрывать тему энергосбережения для учащихся.

        "Уроки энергоэффективности" — часть более широкой инициативы внедрения темы зеленой энергетики в образование в рамках проекта LEARN.

        Образование будущего: Шмыгаль рассказал, сколько Украина инвестировала в знания, безопасность и развитие детей27.05.25, 13:11 • 2314 просмотров

        Антонина Туманова

        Антонина Туманова

        Образование
        Лісовий Оксен Васильович
        Министерство образования и науки Украины
        Украина
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