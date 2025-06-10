В українських школах з 1 вересня планують запровадити "уроки енергоефективності"

Вже з 1 вересня в українських школах розпочнуться "уроки енергоефективності", які допоможуть школярам сформувати практичні навички раціонального споживання енергоресурсів, передає УНН із посиланням на Міносвіти.

Деталі

Як повідомили у МОН, уже з нового навчального року вчителі зможуть впроваджувати тему енергоефективності в освітній процес. Для підтримки цієї ініціативи Міністерство освіти і науки України запустило проєкт "Уроки енергоефективності", який допоможе сформувати в учнівства звички енергоощадності й практичні навички раціонального споживання енергоресурсів.

Енергоефективність — це не лише про економію ресурсів. Це про нашу спільну відповідальність і стійкість держави. Ми хочемо, щоб діти зі шкільного віку розуміли цю цінність і застосовували її на практиці. Тому розробляємо для вчителів дієві та зручні інструменти, які допоможуть інтегрувати тему енергоефективності в освітній процес без зайвого навантаження - зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За даними відомства, понад 2 000 педагогів уже пройшли навчання й готові передати школярам практичні навички раціонального використання енергії. До програми можуть долучитися вчителі 4–11 класів — переглянути вебінари можна у записі в зручний час на ютуб-каналі МОН за посиланням.

У межах навчальних сесій учителі дізнаються:

поради, як інтегрувати енергоефективність у навчальні програми без додаткового навантаження;

практичні інструменти: методичні рекомендації, інтерактивні заняття, сценарії для позакласних заходів;

відповіді на найпоширеніші запитання щодо організації уроків енергоефективності.

Також у межах проєкту розробляють додаткові навчальні матеріали, що допомагають учителям цікаво й ефективно розкривати тему енергоощадження для учнів.

"Уроки енергоефективності" — частина ширшої ініціативи впровадження теми зеленої енергетики в освіту в межах проєкту LEARN.

Освіта майбутнього: Шмигаль розповів, скільки Україна інвестувала у знання, безпеку і розвиток дітей