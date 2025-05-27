Освіта майбутнього: Шмигаль розповів, скільки Україна інвестувала у знання, безпеку і розвиток дітей
Київ • УНН
Уряд інвестує значні кошти в українську освіту, зокрема, на укриття в школах, шкільні автобуси та реформу НУШ. Пріоритетом є підготовка дітей до викликів 21 століття.
Освіта - пріоритет держави, а у центрі змін завжди має бути дитина. Уряд інвестує у безпеку, цифровізацію та конкурентоспроможність української освіти, готуючи молоде покоління до викликів 21 століття. Про це під час конференції "Освіта нової України" заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
Освіта є одним з основних пріоритетів держави. Вона лежить в основі сучасних глобальних змін і трансформацій
За його словами підготовка дитини до життя у динамічному 21 столітті — головне завдання шкільної освіти.
Ідеться про здатність орієнтуватися в бурхливому інформаційному просторі, навчатися і перенавчатися протягом всього життя, вміти критично мислити, ставити складні запитання й знаходитися на них
Завдання профтехосвіти та вищої школи, за його словами, - підготувати спеціаліста та створити фундамент для добробуту кожної української родини. Прем'єр окремо окреслив, що ми маємо гарантувати нашим дітям конкурентоспроможність на ринку праці.
Серед практичних кроків, які вже реалізовані, Шмигаль назвав наступні:
- за два роки уряд виділив близько 14 млрд грн на
укриття у школах;
- побудовано 15 підземних шкільних приміщень у
прифронтових регіонах, а до кінця року їх буде понад 180;
- сьогодні 80% українських шкіл мають укриття різного
типу;
- ще 2,8 млрд грн держава спрямувала на закупівлю
шкільних автобусів;
- 3,4 млрд грн пішли на субвенції у межах реформи НУШ,
а ще майже 500 млн грн - на обладнання для старшої школи;
- ініційована Президентом освітня платформа «Мрія» вже
доступна тисячам шкіл.
Важливою залишається і профтехосвіта. Крім того, уряд впроваджує механізм фінансування дуальної освіти — дотації від держави та громади на навчання на базі підприємств.
Держава спрямувала на ці цілі 1 млрд грн. Завдяки профтехосвіті діти отримують професію, швидко виходять на ринок праці
Вища школа інтегрується до європейського простору, надаючи студентам широкий вибір освітніх траєкторій та гарантію автономії
Останньою інновацією стали державні гранти для контрактників, які вже отримали близько 13 тисяч студентів.
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