НМТ: скільки абітурієнтів не склали іспит минулого року
Київ • УНН
У 2024 році 14,4% учасників не склали НМТ, найбільше проблем виникло з математикою. Англійська мова лідирує за кількістю 200-бальників, тестування пройшли 283 370 осіб.
У 2024 році НМТ не склали 14,4% учасників. Найважчою для абітурієнтів серед предметів виявилася математика, а найбільше 200-бальників зібрала англійська мова. Про це пише УНН із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Деталі
За підрахунками Центру, у 2024 році пройшли тестування та отримали результати 283 370 осіб.
Іспит складався із трьох обов’язкових предметів: українська мова, математика, історія та одного на вибір, серед них - іноземна мова, українська література, біологія, фізика, хімія, географія.
Усі завдання були у формі комп’ютерного тестування, яке учасники проходили протягом одного дня в спеціальних пунктах. На кожен предмет відводилось 60 хвилин. Тестуванню передувала обов’язкова реєстрація.
Не склали НМТ 40 753 учасники, йдеться про тих, хто не здолав порогу хоча б з одного навчального предмета.
У розрізі це виглядає так:
- українська мова – 1218 осіб – 0,4%;
- математика – 36 215 осіб – 12,8%;
- всторія України – 325 осіб – 0,1%;
- біологія – 196 осіб – 0,4%;
- фізика – 791 особа – 10,2%;
- хімія – 261 особа – 8%;
- географія – 101 особа – 0,2%;
- українська література – 1150 осіб – 2,7%;
- англійська мова – 2240 осіб – 2%;
- німецька мова – 49 осіб – 1,7%;
- французька мова – 5 осіб – 1,8%;
- іспанська мова – 7 осіб – 4,9%.
Також 40 учасникам анулювали результати за недотримання академічної доброчесності.
Доповнення
Усього на НМТ 2024 зареєструвалися 312 508 учасників. З’явилися 265 276, що становить 92,18% зареєстрованих. Тимчасові екзаменаційні центри було створено в Україні та 32 країнах.
В Україні з 14 травня по 25 червня триватиме основний етап НМТ-2025. Тестування пройде з чотирьох предметів у два етапи з перервою.
У 2025 році на НМТ зареєструвалося 312 тисяч учасників. Найбільші складнощі - безпека, повітряні тривоги, електропостачання та спроби шахрайства.