НМТ: скільки абітурієнтів не склали іспит минулого року

$41.510.01
46.990.07
ukenru
Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора
Ексклюзив
09:30 • 6700 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
08:54 • 17747 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

08:18 • 23682 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
06:37 • 37875 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
06:19 • 58253 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 65713 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 76698 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

24 травня, 16:10 • 240332 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 08:00 • 357996 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 395538 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
88%
747мм
Популярнi новини

медведєв опублікував мапу з погрозою, що майже вся Україна може стати "буферною зоною"

26 травня, 00:32 • 79453 перегляди

ISW: Єдиний шанс росії на перемогу у війні – припинення західної допомоги Україні

26 травня, 01:38 • 75007 перегляди

Атака дронів по росії: у татарстані вдарили по заводу з виробництва "шахедів", у тулі - блекаут

26 травня, 02:42 • 24450 перегляди

Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну

06:18 • 40575 перегляди

Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

06:59 • 14556 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 357987 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 395527 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 348013 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 439086 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 516810 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Руслан Стефанчук

Сергій Лещенко

Радослав Сікорський

Кейр Стармер

Актуальні місця

Київ

Харків

Херсонська область

Одеська область

Миколаїв

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 138710 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 240327 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 81443 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 76534 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 79590 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Північний потік

Telegram

The Economist

Х-47М2 «Кинджал»

НМТ: скільки абітурієнтів не склали іспит минулого року

Київ • УНН

 • 700 перегляди

У 2024 році 14,4% учасників не склали НМТ, найбільше проблем виникло з математикою. Англійська мова лідирує за кількістю 200-бальників, тестування пройшли 283 370 осіб.

НМТ: скільки абітурієнтів не склали іспит минулого року

У 2024 році НМТ не склали 14,4% учасників. Найважчою для абітурієнтів серед предметів виявилася математика, а найбільше 200-бальників зібрала англійська мова. Про це пише УНН із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Деталі

За підрахунками Центру, у 2024 році пройшли тестування та отримали результати 283 370 осіб.

Іспит складався із трьох обов’язкових предметів: українська мова, математика, історія та одного на вибір, серед них - іноземна мова, українська література, біологія, фізика, хімія, географія.

Усі завдання були у формі комп’ютерного тестування, яке учасники проходили протягом одного дня в спеціальних пунктах. На кожен предмет відводилось 60 хвилин. Тестуванню передувала обов’язкова реєстрація.

Не склали НМТ 40 753 учасники, йдеться про тих, хто не здолав порогу хоча б з одного навчального предмета.

У розрізі це виглядає так:

  • українська мова – 1218 осіб – 0,4%;
    • математика – 36 215 осіб – 12,8%;
      • всторія України – 325 осіб – 0,1%;
        • біологія – 196 осіб – 0,4%;
          • фізика – 791 особа – 10,2%;
            • хімія – 261 особа – 8%;
              • географія – 101 особа – 0,2%;
                • українська література – 1150 осіб – 2,7%;
                  • англійська мова – 2240 осіб – 2%;
                    • німецька мова – 49 осіб – 1,7%;
                      • французька мова – 5 осіб – 1,8%;
                        • іспанська мова – 7 осіб – 4,9%.

                          Також 40 учасникам анулювали результати за недотримання академічної доброчесності.

                          Доповнення

                          Усього на НМТ 2024 зареєструвалися 312 508 учасників. З’явилися 265 276, що становить 92,18% зареєстрованих. Тимчасові екзаменаційні центри було створено в Україні та 32 країнах.

                          В Україні з 14 травня по 25 червня триватиме основний етап НМТ-2025. Тестування пройде з чотирьох предметів у два етапи з перервою.

                          У 2025 році на НМТ зареєструвалося 312 тисяч учасників. Найбільші складнощі - безпека, повітряні тривоги, електропостачання та спроби шахрайства.

                          Яна Соколівська

                          Яна Соколівська

                          СуспільствоОсвіта
                          Україна
                          Brent
                          $64.24
                          Bitcoin
                          $109,710.40
                          S&P 500
                          $5,819.27
                          Tesla
                          $341.00
                          Газ TTF
                          $36.45
                          Золото
                          $3,362.06
                          Ethereum
                          $2,561.24