НМТ- 2025: складнощі у проведенні тестування, виклики безпеки та спроби шахрайства

Цього року на проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) очікується 312 тисяч учасників. Як проходитиме тестування у 2025 році та які заходи безпеки будуть задіяні, в ефірі телемарафону повідомила Тетяна Вакуленко директорка українського центру оцінювання якості освіти, передає УНН.

Деталі

За словами Вакуленко цьогоріч на проходження національного мультипредметного тесту зареєструвалися 312 тисяч потенційних вступників. Це майже стільки ж, скільки й торік.

Традиційно найбільшими регіонами для нас є ті, де є найбільша кількість українців. Це, наприклад Київщина, де ми маємо просто велике населення, Львівщина. Так само дуже багато учасників у нас є і в східних регіонах – це Харківщина, Дніпропетровщина - повідомила Вакуленко.

Які складнощі у проведенні тестування цьогоріч

Директорка українського центру оцінювання якості освіти наголосила, що тестування в умовах повномасштабної війни безумовно ускладнюється обстрілами та відповідно повітряними тривогами, під час яких учасникам потрібно перериватися, аби переміститись в укриття.

За її словами в окремих областях оцінювання зовсім не проводитиметься з огляду на безпекову ситуацію, таке рішення приймає ОВА кожного регіону. За словами Вакуленко від так НМТ цьогоріч не проводиться у Донецькій, Луганській та Херсонській областях, а також у Криму. Водночас в деяких областях, зокрема на Дніпропетровщині, оцінювання не проводитиметься в окремих населених пунктах області, які розташовані близько до кордону з ворогом. Таким вступникам радять обрати найближче для себе місто чи населений пункт, де можливо здати НМТ.

З минулого року надзвичайно актуальною є проблема електромереж та якісного електропостачання. Ми проводимо оцінювання онлайн, за комп'ютерами. Від так будь-які проблеми з електропостачанням можуть вплинути на проведення тестування. Також минулого року на жаль мали дуже багато неправдивих повідомлень про замінування або ще. І це звичайно також насторожує і створює проблеми - додає Вакуленко.

Якщо оцінювання переривається під час повітряної тривоги

За словами Вакуленко, якщо оцінювання переривається через тривогу, то учасники повертаються до нього лише після її закінчення.

Вступникам не варто хвилюватися. Всі завдання, які вони виконали до повітряної тривоги, вони всі є в системі й відповіді зараховані. Для того, щоб так відбувалося потрібно просто зберігати відповідь на кожне завдання в системі. Для цього під кожним завданням є відповідна кнопка. Коли учасники повернуться з укриттів, вони продовжать виконання тесту із того моменту, на якому вони призупинилися - пояснила вона.



Директорка також додала, що час тестування також призупиняється на період повітряної тривоги, від так оцінювання продовжується із тієї хвилини, на якій тестування було вимушено перерване.

Під час повітряної тривоги усі учасники мають перебувати в укритті, водночас у деяких закладах освіти вдалося організувати проведення тестування безпосередньо у сховищі. Це стосується закладів з якісними та обладнаними укриттями. За словами Вакуленко більшість навчальних закладів у східних регіонах проводитимуть оцінювання саме в укриттях.

Шахрайство в НМТ та заходи для запобігання

За словами Вакуленко спроби учасників "надурити систему" спостерігаються щорічно: це і спроби використання мобільного телефону під час оцінювання, і відкривання сторонніх вкладок тощо. Проте освітяни борються із цим та вживають відповідних заходів.

У нас є ціла система запобіжників, зокрема і технічних, а також тих, які пов'язані з організацією оцінювання. Так, наприклад в аудиторії працюють два інструктори, які уважно стежать за усіма процесами. У більшості аудиторій у нас є додаткові камери відеоспостереження і працівники центру оцінювання можуть зі своїх робочих місць фактично спостерігати за аудиторіями й бачити, що відбувається на робочому місці кожного учасника - розповіла Вакуленко.

Вона зауважила, що також центр використовує додатковий захист на комп'ютерах, щоб вступники не мали змоги відкривати сторонні вебсервіси під час тестування.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що учасникам національного мультипредметного тесту-2025 вже розіслали запрошення на тестування у їхні персональні електронні кабінети. У них зазначено дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру ТЕЦ, у якому відбуватиметься тестування.