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НМТ-2025: учасники отримали запрошення на тестування у персональний кабінет

Київ • УНН

 • 3402 перегляди

Учасникам основної сесії НМТ-2025 надіслали запрошення в електронні кабінети. Там вказано дату, час і адресу екзаменаційного центру. Інформацію про місце тестування просять не розголошувати.

НМТ-2025: учасники отримали запрошення на тестування у персональний кабінет

Учасникам національного мультипредметного тесту-2025 вже розіслали запрошення на тестування у їхні персональні електронні кабінети. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Деталі

Відтепер усі зареєстровані учасники та учасниці основної сесії НМТ можуть завантажити запрошення для участі в тестуванні зі своїх персональних кабінетів.

У них зазначено дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру ТЕЦ, у якому відбуватиметься тестування.

Єдиний вступний іспит в магістратуру можна буде пройти за кордоном, проте місця обмежені28.04.25, 16:57 • 8054 перегляди

Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування зазначено за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме НМТ за кордоном, — відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташовано ТЕЦ.

Водночас у Центрі оцінювання якості освіти наголосили, що інформація про місце тестування призначена лише для учасників НМТ.

Закликаємо утриматися від її поширення та розголошення особистих даних іншим — дбаймо про безпеку разом. Радимо заздалегідь ознайомитися із запрошенням і спланувати маршрут до ТЕЦ. Запізнення на тестування недопустиме, незалежно від причини

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше заступник міністра освіти України Михайло Винницький повідомляв, що у 2025 році на проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) очікується 312 тисяч вступників.  

Лілія Набока

Лілія Набока

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