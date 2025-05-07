НМТ-2025: учасники отримали запрошення на тестування у персональний кабінет
Київ • УНН
Учасникам основної сесії НМТ-2025 надіслали запрошення в електронні кабінети. Там вказано дату, час і адресу екзаменаційного центру. Інформацію про місце тестування просять не розголошувати.
Учасникам національного мультипредметного тесту-2025 вже розіслали запрошення на тестування у їхні персональні електронні кабінети. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Деталі
Відтепер усі зареєстровані учасники та учасниці основної сесії НМТ можуть завантажити запрошення для участі в тестуванні зі своїх персональних кабінетів.
У них зазначено дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру ТЕЦ, у якому відбуватиметься тестування.
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Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування зазначено за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме НМТ за кордоном, — відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташовано ТЕЦ.
Водночас у Центрі оцінювання якості освіти наголосили, що інформація про місце тестування призначена лише для учасників НМТ.
Закликаємо утриматися від її поширення та розголошення особистих даних іншим — дбаймо про безпеку разом. Радимо заздалегідь ознайомитися із запрошенням і спланувати маршрут до ТЕЦ. Запізнення на тестування недопустиме, незалежно від причини
Нагадаємо
Раніше заступник міністра освіти України Михайло Винницький повідомляв, що у 2025 році на проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) очікується 312 тисяч вступників.