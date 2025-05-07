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НМТ-2025: участники получили приглашения на тестирование в персональный кабинет

Киев • УНН

 • 2088 просмотра

Участникам основной сессии НМТ-2025 разослали приглашения в электронные кабинеты. Там указаны дата, время и адрес экзаменационного центра. Информацию о месте тестирования просят не разглашать.

НМТ-2025: участники получили приглашения на тестирование в персональный кабинет

Участникам национального мультипредметного теста-2025 уже разослали приглашения на тестирование в их персональные электронные кабинеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Детали

Отныне все зарегистрированные участники и участницы основной сессии НМТ могут загрузить приглашение для участия в тестировании из своих персональных кабинетов.

В них указаны дата и время проведения НМТ, а также адрес временного экзаменационного центра ТЭЦ, в котором будет проходить тестирование.

Единый вступительный экзамен в магистратуру можно будет сдать за границей, однако места ограничены28.04.25, 16:57 • 8046 просмотров

Для участников, которые будут участвовать в НМТ в Украине, начало тестирования указано по киевскому времени. Зато для тех, кто будет проходить НМТ за рубежом, — в соответствии с местным временем населенного пункта, где расположен ТЭЦ.

В то же время в Центре оценивания качества образования отметили, что информация о месте тестирования предназначена только для участников НМТ.

Призываем воздержаться от ее распространения и разглашения личных данных другим — заботимся о безопасности вместе. Советуем заранее ознакомиться с приглашением и спланировать маршрут в ТЭЦ. Опоздание на тестирование недопустимо, независимо от причины

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий сообщал, что в 2025 году на прохождение национального мультипредметного теста (НМТ) ожидается 312 тысяч поступающих.  

Лилия Набока

Лилия Набока

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