Единый вступительный экзамен в магистратуру можно будет сдать за границей, однако места ограничены

Единый вступительный экзамен (ЕВИ) и Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) в магистратуру можно будет пройти за границей. Однако в отношении ЕВИ есть ограничения по количеству мест. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время брифинга, передает УНН.

Единый вступительный экзамен

"Единый вступительный экзамен (ЕВИ) можно пройти в ряде городов европейских стран. Не во всех городах этих стран (за границей – ред.) будет достаточное количество мест для вас. Поэтому, если вы планируете проходить оценивание за границей, вам нужно будет позаботиться о скорейшей регистрации для того, чтобы воспользоваться возможностью пройти оценивание в зарубежных пунктах тестирования", - сказала Вакуленко.

Она подчеркнула, что в случае если человек не успеет получить свое место, то придется выбирать другую страну.

Так, прохождение основной сессии ЕВИ возможно в 7 странах Европы:

• Латвия - г. Рига

• Болгария - г. София

• Польша - г. Быдгощ, г. Варшава, г. Вроцлав, г. Гданьск, г. Катовице, г. Краков.

• Великобритания - г. Лондон

• Германия - г. Берлин, г. Йена, г. Мюнхен

• Франция - г. Париж

• Чехия - г. Брно, г. Прага

Единое вступительное испытание

"Единое вступительное испытание (ЕВИ) не будет проводиться за границей. Будет проводиться только в Украине. Особое внимание для тех, кто хочет поступать на аспирантские программы, вам нужно заблаговременно позаботиться о том, чтобы тот населенный пункт где вы хотели бы проходить это испытание", - отметила Вакуленко.

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Единое профессиональное вступительное испытание

Вакуленко отметила, что Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) также будет проходить не только в Украине, но и за рубежом, как и ЕВИ. Основная сессия ЕПВИ будет в Украине и 7 европейских городах.

ЕПВИ по управлению и администрированию: Латвия (Рига), Болгария (София), Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков), Великобритания (Лондон). Германия (Берлин, Йена, Мюнхен), Франция (Париж). Чехия (Брно, Прага).

ЕПВИ по праву и международному праву: Латвия (Рига), Болгария (София), Польша (Быдгош, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков), Германия (Берлин, Йена, Мюнхен), Франция (Париж), Чехия (Брно, Прага).

ЕПВИ по экономике и международной экономике: Болгария (София), Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков), Великобритания (Лондон), Германия (Берлин, Йена, Мюнхен), Франция (Париж), Чехия (Брно, Прага).

ЕПВИ по учету и финансам: Латвия (Рига), Болгария (София), Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков), Германия (Берлин, Йена, Мюнхен). Франция (Париж), Чехия (Брно, Прага).

ЕПВИ по психологии и социологии: Болгария (София), Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков), Великобритания (Лондон). Германия (Берлин, Йена, Мюнхен), Франция (Париж), Чехия (Брно, Прага).

ЕПВИ по политологии и международным отношениям: Латвия (Рига), Болгария (София), Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков), Германия (Берлин, Йена, Мюнхен). Франция (Париж), Чехия (Брно, Прага).

ЕПВИ по языкознанию: Болгария (София), Польша (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков), Великобритания (Лондон), Германия (Берлин, Йена, Мюнхен), Чехия (Брно, Прага).

ЕПВИ по педагогике и психологии: Болгария (София), Польша (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков), Великобритания (Лондон), Германия (Берлин, Йена, Мюнхен), Чехия (Брно, Прага).

ЕПВИ по информационным технологиям: Болгария (София), Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков), Великобритания (Лондон), Германия (Берлин, Йена, Мюнхен). Чехия (Брно, Прага).

ЕПВИ по истории искусства: Болгария (София), Польша (Варшава, Вроцлав, (данськ, Катовице, Краков), Германия (Берлин, Йена, Мюнхен), Чехия (Брно, Прага).

"Но учтите, что в зависимости от того, какую именно специальность вы выбираете, какой из предметных экзаменов вы хотели бы сдать, у вас будут несколько разные наборы возможностей для того, чтобы пройти это испытание за границей", - предупредила Вакуленко.

Она сообщила, что нет никаких индивидуальных форм прохождения оценивания.

"Все пройдут тестирование в пунктах тестирования. То есть в специально оборудованных компьютерных аудиториях, где будет проходить оценивание независимо от того, какие обстоятельства у вас есть, вы должны эти обстоятельства учитывать и готовиться к тому, чтобы прибыть в пункт проведения оценивания", - сказала Вакуленко.

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Календарь проведения ЕВИ/ЕПВИ

В соответствии с Календарным планом организации и проведения в 2025 году вступительных испытаний в магистратуру, утвержденным приказом Министерства образования и науки Украины, вступительные испытания будут проходить в две сессии:

• основная: 21 июня — 12 июля;

• дополнительная: 29 июля — 18 августа.

Указанным приказом также предусмотрено два периода регистрации лиц, желающих принять участие в ЕПВИ и/или ЕВИ, — основной и дополнительный.

Основной этап регистрации продлится со 2 по 23 мая включительно. Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии высших учебных заведений. Зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, в которых будут указаны данные для осуществления входа на их информационные страницы "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру". В дополнительный период (16–17 июня) смогут зарегистрироваться для прохождения ЕПВИ и/или сдачи ЕВИ те лица, которые не смогли этого сделать во время основного периода регистрации.

До 12 июня участники, зарегистрированные на основную сессию вступительных испытаний, получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения тестирования, а до 26 июля – участники дополнительной сессии.

Информацию о результатах основной сессии по шкале 100–200 баллов будет размещена на информационных страницах участников до 18 июля, дополнительной – до 22 августа.