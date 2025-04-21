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В Украине хотят сделать невозможным использование образования для уклонения от мобилизации: законопроект уже в Раде

Киев • УНН

 • 2326 просмотра

В ВР зарегистрирован правительственный законопроект, который сделает невозможным уклонение от мобилизации через получение образования. Документ меняет правила отсрочки, в частности для военнообязанных старше 25 лет, которые учатся.

В Украине хотят сделать невозможным использование образования для уклонения от мобилизации: законопроект уже в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который сделает невозможным использование получения образования как способа уклонения от мобилизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР.

Детали

Речь идет о правительственном законопроекте №13193 о внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он предусматривает "избежание использования получения образования как способа уклонения от мобилизации и устранение существующих пробелов в законодательстве, которые создают условия уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации".

Также сообщается, что с целью недопущения злоупотребления статусом и уклонения от мобилизации, предлагается предоставить отсрочку только педагогическим работникам учреждений внешкольного образования государственной и коммунальной собственности, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать по основному месту работы в учреждениях внешкольного образования и организуют работу по художественному, эколого-натуралистическому, научно-техническому, исследовательско-экспериментальному, спортивному, военно-патриотическому направлениям, что обеспечит сохранение сети и количества кружков на существующем уровне и не приведет к их расширению и возможности уклонения мужчин от мобилизации.

Законопроект предусматривает, что призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

  • учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, начавшие обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, и соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, а также докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи – резиденты. Норма этого пункта распространяется на соискателей образования в учреждениях образования (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, который выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины «Об образовании»;
    • научные, научно-педагогические, педагогические работники учреждений высшего образования, научные работники научных учреждений и организаций, научно-педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, имеющие ученую степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего и внешкольного образования. Норма этого пункта распространяется на соответствующих работников, работающих в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, а также на педагогических работников государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать по основному месту работы в учреждениях внешкольного образования, организующих работу по художественному, эколого-натуралистическому, научно-техническому, исследовательско-экспериментальному, спортивному, военно-патриотическому направлениям с нагрузкой не менее 0,75 ставки.

      В пояснительной записке правительственного законопроекта отмечается, что за последнее полугодие существенно выросла численность соискателей профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и соискателей профессионального предвысшего образования (до 75 618) из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

      Правительство считает, что указанная тенденция требует реагирования и законодательного урегулирования относительно определения возраста соискателей профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, который будет давать право на отсрочку во время мобилизации.

      Вместе с тем, как сообщается, соискатели образования, получающие образование в непоследовательном порядке, и лица, которые начали получать образование за границей после 24 февраля 2022 года, не оставляют попыток в судебном порядке оспорить законодательное требование относительно отсрочки от мобилизации для соискателей образования, которое не распространяется на соискателей образования, получающих образование в непоследовательном порядке, и на лиц, обучающихся в иностранных учреждениях образования.

      Дополнение

      4 апреля Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий изменения в правилах предоставления отсрочки для студентов и педагогов.

      Анна Мурашко

      Анна Мурашко

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