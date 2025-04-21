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В Україні хочуть унеможливити використання освіти для ухилення від мобілізації: законопроєкт уже в Раді

Київ • УНН

 • 2718 перегляди

У ВР зареєстровано урядовий законопроєкт, що унеможливить ухилення від мобілізації через здобуття освіти. Документ змінює правила відстрочки, зокрема для військовозобов'язаних старше 25 років, що навчаються.

В Україні хочуть унеможливити використання освіти для ухилення від мобілізації: законопроєкт уже в Раді

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який унеможливить використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації. Про це УНН повідомляє з посиланням на картку законопроєкту на сайті ВР.

Деталі

Ідеться про урядовий законопроєкт № 13193 про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що він передбачає "уникнення використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації та усунення існуючих прогалини у законодавстві, які створюють умови ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації".

Також повідомляється, що з метою недопущення зловживання статусом та ухилення від мобілізації, пропонується надати відстрочку лише педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти державної та комунальної власності, які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти та організовують роботу за мистецьким, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, спортивним, військово-патріотичним напрямами, що забезпечить збереження мережі і кількості гуртків на існуючому рівні та не призведе до їх розширення та можливості ухилення чоловіків від мобілізації.

Законопроєкт передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти. Норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону України «Про освіту»;
    • наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ і організацій, науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та позашкільної освіти. Норма цього пункту поширюється на відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, а також на педагогічних працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за мистецьким, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, спортивним, військово-патріотичним напрямами з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

      У пояснювальній записці урядового законопроєкту зазначається, що за останнє півріччя суттєво зросла чисельність здобувачів професійної (професійно-технічної) (до 17 338) і здобувачів фахової передвищої освіти (до 75 618) з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років, які здобувають освіту в послідовному порядку на основі базової або повної загальної середньої освіти та мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

      Уряд вважає, що зазначена тенденція потребує реагування і законодавчого урегулювання щодо визначення віку здобувачів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відстрочку під час мобілізації.

      Разом з тим, як повідомляється, здобувачі освіти, які здобувають освіту у непослідовному порядку, та особи, які почали здобувати освіту за кордоном після 24 лютого 2022 року, не полишають спроби в судовому порядку оскаржити законодавчу вимогу щодо відстрочки від мобілізації для здобувачів освіти, яка не поширюється на здобувачів освіти, що здобувають освіту в непослідовному порядку і на осіб, які навчаються в іноземних закладах освіти.

      Доповнення

      4 квітня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає зміни у правилах надання відстрочки для студентів і педагогів.

      Анна Мурашко

      Анна Мурашко

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