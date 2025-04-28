Отсрочка от мобилизации для педагогов внешкольного образования: правительство одобрило изменения

Педагоги внешкольного образования, преподающие ряд важных для страны направлений, впоследствии не будут подлежать мобилизации, если соответствующие изменения в Закон Украины, принятые правительством, также пройдут рассмотрение в Верховной Раде.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Педагогические работники учреждений внешкольного образования государственной и коммунальной формы собственности претендуют на получение права на отсрочку от призыва.



Министерства образования и науки Украины (МОН) подало в проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования". Документ был принят на заседании правительства. Ожидается, что изменения в ЗУ будут поданы на рассмотрение Верховной Раде.

Ранее МОН инициировало распространение права на отсрочку от призыва для педагогов-руководителей кружков по важным для страны направлениям:

Внешкольное образование по указанным направлениям играет важную роль в формировании навыков, важных для развития технологического, научного и экономического потенциала Украины. Привлечение молодежи к STEM-образованию, научной и инженерной деятельности, а также воспитание гражданской позиции — стратегическая задача государства, требующая поддержки профессионального кадрового состава в сфере внешкольного образования