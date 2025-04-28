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Отсрочка от мобилизации для педагогов внешкольного образования: правительство одобрило изменения

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Правительство одобрило отсрочку от мобилизации для педагогов внешкольного образования по определенным направлениям. Изменения касаются работников государственных и коммунальных учреждений, работающих на 1 января 2025 года.

Отсрочка от мобилизации для педагогов внешкольного образования: правительство одобрило изменения

Педагоги внешкольного образования, преподающие ряд важных для страны направлений, впоследствии не будут подлежать мобилизации, если соответствующие изменения в Закон Украины, принятые правительством, также пройдут рассмотрение в Верховной Раде.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Детали

Педагогические работники учреждений внешкольного образования государственной и коммунальной формы собственности претендуют на получение права на отсрочку от призыва.

Министерства образования и науки Украины (МОН) подало в проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования". Документ был принят на заседании правительства. Ожидается, что изменения в ЗУ будут поданы на рассмотрение Верховной Раде.

Ранее МОН инициировало распространение права на отсрочку от призыва для педагогов-руководителей кружков по важным для страны направлениям: 

  • научно-техническим;
    • исследовательско-экспериментальным;
      • военно-патриотическим;
        • эколого-натуралистическим.

          Комментарий

          Внешкольное образование по указанным направлениям играет важную роль в формировании навыков, важных для развития технологического, научного и экономического потенциала Украины. Привлечение молодежи к STEM-образованию, научной и инженерной деятельности, а также воспитание гражданской позиции — стратегическая задача государства, требующая поддержки профессионального кадрового состава в сфере внешкольного образования

          - заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

          Для предотвращения возможных злоупотреблений правом на отсрочку предусмотрено, что оно будет распространяться на педагогических работников государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года уже работают и продолжают работать по основному месту работы.

          Напомним

          Кабмин одобрил изменения в правила отсрочки для студентов и педагогов. Отсрочку не получат мужчины 25+, которые во второй раз учатся на том же или более низком уровне образования.

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          политикаОбразование
          Министерство образования и науки Украины
          Верховная Рада
          Украина
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