Відстрочка від мобілізації для педагогів позашкілля: уряд схвалив зміни

Педагоги позашкільної освіти, які викладають низку важливих для країни напрямів, згодом не підлягатимуть мобілізації, якщо відповідні зміни до Закону України, ухвалені урядом, також пройдуть розгляд у Верховній Раді.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти державної і комунальної форми власності претендують на отримання права на відстрочення від призову.



Міністерства освіти і науки України (МОН) подало до проєкту Закону України "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти". Документ було ухвалено на засіданні уряду. Очікується, що зміни до ЗУ буде подано на розгляд Верховній Раді.

Раніше МОН ініціювало поширення права на відстрочення від призову для педагогів-керівників гуртків за важливими для країни напрямами:

Позашкільна освіта за зазначеними напрямами відіграє важливу роль у формуванні навичок, важливих для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України. Залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також виховання громадянської позиції — стратегічне завдання держави, що потребує підтримки професійного кадрового складу у сфері позашкілля