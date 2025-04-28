Єдиний вступний іспит в магістратуру можна буде пройти за кордоном, проте місця обмежені

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) в магістратуру можна буде пройти за кордоном. Проте щодо ЄВІ є обмеження за кількістю місць. Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час брифінгу, передає УНН.

Єдиний вступний іспит

"Єдиний вступний іспит (ЄВІ) можна пройти у низці міст європейських країн. Не в усіх містах цих країн (за кордоном – ред.) буде достатня кількість місць для вас. Тому, якщо ви плануєте проходити оцінювання за кордоном, вам потрібно буде подбати про якнайшвидшу реєстрацію для того, щоб скористатися змогою пройти оцінювання у закордонних пунктах тестування", - сказала Вакуленко.

Вона наголосила, що у разі якщо людина не встигне отримати своє місце, то доведеться обирати іншу країну.

Так, проходження основної сесії ЄВІ можливе у 7 країнах Європи:

• Латвія - м. Рига

• Болгарія - м. Софія

• Польща - м. Бидгощ, м. Варшава, м. Вроцлав, м. Гданськ, м. Катовіце, м. Краків.

• Велика Британія - м. Лондон

• Німеччина - м. Берлін, м. Єна, м. Мюнхен

• Франція - м. Париж

• Чехія - м. Брно, м. Прага

Єдине вступне випробування

"Єдине вступне випробування (ЄВВ) не буде проводитися за кордоном. Буде проводитися лише в Україні. Особлива увага для тих, хто хоче вступати на аспірантські програми, вам потрібно завчасно подбати про те, щоб той населений пункт де ви б хотіли проходити це іспитування", - зазначила Вакуленко.

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Єдине фахове вступне випробування

Вакуленко зазначила, що Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) також відбуватиметься не лише в Україні, а й за кордоном, як і ЄВІ. Основна сесія ЄФВВ буде в Україні та 7 європейських містах.

ЄФВВ з управління та адміністрування: Латвія (Рига), Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, варшава, вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон). Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Франція (Париж). Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з права та міжнародного права: Латвія (Рига), Болгарія (Софія), Польща (Бидгош, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки: Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з обліку та фінансів: Латвія (Рига), Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен). Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з психології та соціології: Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон). Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з політології та міжнародних відносин: Латвія (Рига), Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Німеччина (Берлін, Єна,Мюнхен). Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з мовознавства: Болгарія (Софія), Польща (Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з педагогіки та психології: Болгарія (Софія), Польща (Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з інформаційних технологій: Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен). Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з історії мистецтва: Болгарія (Софія), Польща (Варшава, Вроцлав, (данськ, Катовіце, Краків), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Чехія (Брно, Прага).

"Але зважте, що залежно від того який саме фах ви обираєте, який з предметних іспитів ви б хотіли скласти у вас будуть дещо різні набори можливостей для того, щоб пройти це іспитування за кордоном", - попередила Вакуленко.

Вона повідомила, що немає ніяких індивідуальних форм проходження оцінювання.

"Всі пройдуть тестування у пунктах тестування. Тобто у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях, де відбуватиметься оцінювання незалежно від того, які обставини у вас є, ви маєте ці обставини враховувати й готуватися до того, щоб прибути до пункту проведення оцінювання", - сказала Вакуленко.

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Календар проведення ЄВІ/ЄФВВ

Відповідно до Календарного плану організації та проведення у 2025 році вступних випробувань до магістратури, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

• основна: 21 червня — 12 липня;

• додаткова: 29 липня — 18 серпня.

Зазначеним наказом також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ, — основний та додатковий.

Основний етап реєстрації триватиме із 2 до 23 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу на їхні інформаційні сторінки "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури". У додатковий період (16–17 червня) матимуть змогу зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або складання ЄВІ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

До 12 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 18 липня, додаткової – до 22 серпня.