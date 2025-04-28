Єдиний вступний іспит в магістратуру можна буде пройти за кордоном, проте місця обмежені

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми
Ексклюзив
14:20 • 4414 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
14:15 • 11410 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
14:07 • 9078 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

13:08 • 11194 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Ексклюзив
12:59 • 17223 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Ексклюзив
12:30 • 17124 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів

12:00 • 11949 перегляди

Ватикан підтвердив: початок конклаву для обрання нового Папи - 7 травня

Ексклюзив
11:54 • 17829 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта

Ексклюзив
28 квітня, 05:58 • 65114 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

27 квітня, 19:17 • 57315 перегляди

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2м/с
23%
758 мм
Популярнi новини

Індія та Пакистан четвертий день не припиняють перестрілки на кордоні Кашміру

28 квітня, 07:18 • 19907 перегляди

У Києві та низці областей поширилася повітряна тривога на тлі загрози балістики

28 квітня, 08:15 • 14129 перегляди

москва чекає від України "сигналів" для прямих переговорів - російські "ЗМІ"

28 квітня, 08:18 • 11923 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 24743 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 24143 перегляди
Публікації

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується
Ексклюзив

12:59 • 17212 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів
Ексклюзив

12:30 • 17117 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта
Ексклюзив

11:54 • 17824 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив

28 квітня, 05:58 • 65110 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 167049 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Руслан Кравченко

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Ватикан

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

13:22 • 4610 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 24493 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 25090 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 139647 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 54257 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

Instagram

Шахед-136

Сухий Су-27

Єдиний вступний іспит в магістратуру можна буде пройти за кордоном, проте місця обмежені

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Вступні іспити до магістратури ЄВІ та ЄФВВ можна буде пройти за кордоном. Реєстрація триватиме з 2 по 23 травня, додатковий період - 16-17 червня.

Єдиний вступний іспит в магістратуру можна буде пройти за кордоном, проте місця обмежені

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) в магістратуру можна буде пройти за кордоном. Проте щодо ЄВІ є обмеження за кількістю місць. Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час брифінгу, передає УНН.

Єдиний вступний іспит

"Єдиний вступний іспит (ЄВІ) можна пройти у низці міст європейських країн. Не в усіх містах цих країн (за кордоном – ред.) буде достатня кількість місць для вас. Тому, якщо ви плануєте проходити оцінювання за кордоном, вам потрібно буде подбати про якнайшвидшу реєстрацію для того, щоб скористатися змогою пройти оцінювання у закордонних пунктах тестування", - сказала Вакуленко.

Вона наголосила, що у разі якщо людина не встигне отримати своє місце, то доведеться обирати іншу країну.

Так, проходження основної сесії ЄВІ можливе у 7 країнах Європи:

• Латвія - м. Рига

• Болгарія - м. Софія

• Польща - м. Бидгощ, м. Варшава, м. Вроцлав, м. Гданськ, м. Катовіце, м. Краків.

• Велика Британія - м. Лондон

• Німеччина - м. Берлін, м. Єна, м. Мюнхен

• Франція - м. Париж

• Чехія - м. Брно, м. Прага

Єдине вступне випробування

"Єдине вступне випробування (ЄВВ) не буде проводитися за кордоном. Буде проводитися лише в Україні. Особлива увага для тих, хто хоче вступати на аспірантські програми, вам потрібно завчасно подбати про те, щоб той населений пункт де ви б хотіли проходити це іспитування", - зазначила Вакуленко.

Відстрочка від мобілізації для педагогів позашкілля: уряд схвалив зміни28.04.25, 12:39 • 4550 переглядiв

Єдине фахове вступне випробування

Вакуленко зазначила, що Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) також відбуватиметься не лише в Україні, а й за кордоном, як і ЄВІ. Основна сесія ЄФВВ буде в Україні та 7 європейських містах.

ЄФВВ з управління та адміністрування: Латвія (Рига), Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, варшава, вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон). Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Франція (Париж). Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з права та міжнародного права: Латвія (Рига), Болгарія (Софія), Польща (Бидгош, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки: Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з обліку та фінансів: Латвія (Рига), Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен). Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з психології та соціології: Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон). Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з політології та міжнародних відносин: Латвія (Рига), Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Німеччина (Берлін, Єна,Мюнхен). Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з мовознавства: Болгарія (Софія), Польща (Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з педагогіки та психології: Болгарія (Софія), Польща (Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з інформаційних технологій: Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен). Чехія (Брно, Прага).

ЄФВВ з історії мистецтва: Болгарія (Софія), Польща (Варшава, Вроцлав, (данськ, Катовіце, Краків), Німеччина (Берлін, Єна, Мюнхен), Чехія (Брно, Прага).

"Але зважте, що залежно від того який саме фах ви обираєте, який з предметних іспитів ви б хотіли скласти у вас будуть дещо різні набори можливостей для того, щоб пройти це іспитування за кордоном", - попередила Вакуленко.

Вона повідомила, що немає ніяких індивідуальних форм проходження оцінювання.

"Всі пройдуть тестування у пунктах тестування. Тобто у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях, де відбуватиметься оцінювання незалежно від того, які обставини у вас є, ви маєте ці обставини враховувати й готуватися до того, щоб прибути до пункту проведення оцінювання", - сказала Вакуленко.

В Україні хочуть унеможливити використання освіти для ухилення від мобілізації: законопроєкт уже в Раді21.04.25, 12:59 • 7209 переглядiв

Календар проведення ЄВІ/ЄФВВ

Відповідно до Календарного плану організації та проведення у 2025 році вступних випробувань до магістратури, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

• основна: 21 червня — 12 липня;

• додаткова: 29 липня — 18 серпня.

Зазначеним наказом також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ, — основний та додатковий.

Основний етап реєстрації триватиме із 2 до 23 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу на їхні інформаційні сторінки "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури". У додатковий період (16–17 червня) матимуть змогу зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або складання ЄВІ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

До 12 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 18 липня, додаткової – до 22 серпня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Наші за кордономОсвіта
Міністерство освіти і науки України
Рига
Прага
Латвія
Мюнхен
Варшава
Париж
Франція
Сполучене Королівство
Чеська Республіка
Болгарія
Німеччина
Україна
Лондон
Берлін
Польща
Brent
$65.11
Bitcoin
$93,972.30
S&P 500
$5,520.50
Tesla
$285.54
Газ TTF
$32.38
Золото
$3,339.76
Ethereum
$1,781.95