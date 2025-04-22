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У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
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The Guardian

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НМТ-2025: очікується 312 тисяч вступників, 114 тис. з них обрали англійську мову для тестування

Київ • УНН

 • 1572 перегляди

Цього року на НМТ очікується 312 тисяч вступників, з яких 114 тисяч обрали англійську мову як четвертий предмет. Найменше охочих складати фізику та хімію.

НМТ-2025: очікується 312 тисяч вступників, 114 тис. з них обрали англійську мову для тестування

Цього року на проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) очікується 312 тисяч вступників. З них 114 тисяч обрали четвертим предметом, який вони будуть здавати разом з обов’язковими українською мовою, історією України і математикою, англійську мову. Про це повідомив заступник міністра освіти України Михайло Винницький під час брифінгу у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Ми очікуємо 312 тисяч випускників цього року, і це дуже хороша новина. 114 тисяч обрали англійську як четвертий предмет", - повідомив Винницький.

Він також додав, що значна кількість абітурієнтів обирають четвертим предметом географію і біологію. Також є ті, хто здаватиме тести з української літератури.

"72 тисячі обрали географію. Трошки менше, 62 тисячі, виявили бажання пройти тест з біології. Нагадаю, що біологія – це для навколомедичних спеціальностей. Українську літературу обрали 46 тисяч наших вступників", - розповів заступник міністра.

Винницький також додав, що в цьому році дуже мало охочих здавати фізику та хімію.

"Що нас турбує – так це те, що хімію і фізику обирає студентів відносно мало. Цього року фізику обрали 8800 вступників, а хімію взагалі 2800. Це дуже погана цифра", - розповів Винницький.

Доповнення

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що повернення до класичного зовнішнього незалежного оцінювання наразі неможливе через війну. За словами Вакуленко, НМТ багато в чому зберігає риси ЗНО. Основна відмінність - формат: замість паперового тестування тепер використовується комп’ютерне.

Павло Зінченко

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