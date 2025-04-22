НМТ-2025: ожидается 312 тысяч поступающих, 114 тыс. из них выбрали английский язык для тестирования

В этом году на прохождение национального мультипредметного теста (НМТ) ожидается 312 тысяч поступающих. Из них 114 тысяч выбрали четвертым предметом, который они будут сдавать вместе с обязательными украинским языком, историей Украины и математикой, английский язык. Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий, пишет УНН.

Детали

"Мы ожидаем 312 тысяч выпускников в этом году, и это очень хорошая новость. 114 тысяч выбрали английский в качестве четвертого предмета", - сообщил Винницкий.

Он также добавил, что значительное количество абитуриентов выбирают четвертым предметом географию и биологию. Также есть те, кто будет сдавать тесты по украинской литературе.

"72 тысячи выбрали географию. Чуть меньше, 62 тысячи, изъявили желание пройти тест по биологии. Напомню, что биология - это для околомедицинских специальностей. Украинскую литературу выбрали 46 тысяч наших поступающих", - рассказал заместитель министра.

Винницкий также добавил, что в этом году очень мало желающих сдавать физику и химию.

"Что нас беспокоит - так это то, что химию и физику выбирает студентов относительно мало. В этом году физику выбрали 8800 поступающих, а химию вообще 2800. Это очень плохая цифра", - рассказал Винницкий.

Дополнение

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что возвращение к классическому внешнему независимому оцениванию сейчас невозможно из-за войны. По словам Вакуленко, НМТ во многом сохраняет черты ВНО. Основное отличие - формат: вместо бумажного тестирования теперь используется компьютерное.