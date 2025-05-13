НМТ-2025: сложности в проведении тестирования, вызовы безопасности и попытки мошенничества

В этом году на прохождение национального мультипредметного теста (НМТ) ожидается 312 тысяч участников. Как будет проходить тестирование в 2025 году и какие меры безопасности будут задействованы, в эфире телемарафона сообщила Татьяна Вакуленко директор украинского центра оценивания качества образования, передает УНН.

Детали

По словам Вакуленко в этом году на прохождение национального мультипредметного теста зарегистрировались 312 тысяч потенциальных абитуриентов. Это почти столько же, сколько и в прошлом году.

Традиционно крупнейшими регионами для нас являются те, где есть наибольшее количество украинцев. Это, например Киевщина, где мы имеем просто большое население, Львовщина. Так же очень много участников у нас есть и в восточных регионах – это Харьковщина, Днепропетровщина - сообщила Вакуленко.

Какие сложности в проведении тестирования в этом году

Директор украинского центра оценивания качества образования отметила, что тестирование в условиях полномасштабной войны безусловно усложняется обстрелами и соответственно воздушными тревогами, во время которых участникам нужно прерываться, чтобы переместиться в укрытие.

По ее словам в отдельных областях оценивание совсем не будет проводиться ввиду ситуации с безопасностью, такое решение принимает ОВА каждого региона. По словам Вакуленко от так НМТ в этом году не проводится в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, а также в Крыму. В то же время в некоторых областях, в частности на Днепропетровщине, оценивание не будет проводиться в отдельных населенных пунктах области, которые расположены близко к границе с врагом. Таким поступающим советуют выбрать ближайший для себя город или населенный пункт, где возможно сдать НМТ.

С прошлого года чрезвычайно актуальной является проблема электросетей и качественного электроснабжения. Мы проводим оценивание онлайн, за компьютерами. От так любые проблемы с электроснабжением могут повлиять на проведение тестирования. Также в прошлом году к сожалению имели очень много ложных сообщений о заминировании или еще. И это конечно также настораживает и создает проблемы - добавляет Вакуленко.

Если оценивание прерывается во время воздушной тревоги

По словам Вакуленко, если оценивание прерывается из-за тревоги, то участники возвращаются к нему только после ее окончания.

Поступающим не стоит волноваться. Все задания, которые они выполнили до воздушной тревоги, они все есть в системе и ответы зачислены. Для того чтобы так происходило нужно просто сохранять ответ на каждое задание в системе. Для этого под каждым заданием есть соответствующая кнопка. Когда участники вернутся из укрытий, они продолжат выполнение теста с того момента, на котором они приостановились - пояснила она.



Директор также добавила, что время тестирования также приостанавливается на период воздушной тревоги, от так оценивание продолжается с той минуты, на которой тестирование было вынужденно прервано.

Во время воздушной тревоги все участники должны находиться в укрытии, в то же время в некоторых учебных заведениях удалось организовать проведение тестирования непосредственно в убежище. Это касается заведений с качественными и оборудованными укрытиями. По словам Вакуленко большинство учебных заведений в восточных регионах будут проводить оценивание именно в укрытиях.

Мошенничество в НМТ и меры для предотвращения

По словам Вакуленко попытки участников "обмануть систему" наблюдаются ежегодно: это и попытки использования мобильного телефона во время оценивания, и открывание посторонних вкладок и тому подобное. Однако педагоги борются с этим и принимают соответствующие меры.

У нас есть целая система предохранителей, в частности и технических, а также тех, которые связаны с организацией оценивания. Так, например в аудитории работают два инструктора, которые внимательно следят за всеми процессами. В большинстве аудиторий у нас есть дополнительные камеры видеонаблюдения и работники центра оценивания могут со своих рабочих мест фактически наблюдать за аудиториями и видеть, что происходит на рабочем месте каждого участника - рассказала Вакуленко.

Она отметила, что также центр использует дополнительную защиту на компьютерах, чтобы поступающие не имели возможности открывать посторонние вебсервисы во время тестирования.

Напомним

Ранее УНН писал, что участникам национального мультипредметного теста-2025 уже разослали приглашения на тестирование в их персональные электронные кабинеты. В них указана дата и время проведения НМТ, а также адрес временного экзаменационного центра ТЭЦ, в котором будет происходить тестирование.