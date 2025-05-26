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НМТ: сколько абитуриентов не сдали экзамен в прошлом году

Киев • УНН

 • 612 просмотра

В 2024 году 14,4% участников не сдали НМТ, больше всего проблем возникло с математикой. Английский язык лидирует по количеству 200-балльников, тестирование прошли 283 370 человек.

НМТ: сколько абитуриентов не сдали экзамен в прошлом году

В 2024 году НМТ не сдали 14,4% участников. Самым трудным для абитуриентов среди предметов оказалась математика, а больше всего 200-балльников собрал английский язык. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Детали

По подсчетам Центра, в 2024 году прошли тестирование и получили результаты 283 370 человек.

Экзамен состоял из трех обязательных предметов: украинский язык, математика, история и одного по выбору, среди них - иностранный язык, украинская литература, биология, физика, химия, география.

Все задания были в форме компьютерного тестирования, которое участники проходили в течение одного дня в специальных пунктах. На каждый предмет отводилось 60 минут. Тестированию предшествовала обязательная регистрация.

Не сдали НМТ 40 753 участника, речь идет о тех, кто не преодолел порог хотя бы по одному учебному предмету.

В разрезе это выглядит так:

  • украинский язык – 1218 человек – 0,4%;
    • математика – 36 215 человек – 12,8%;
      • история Украины – 325 человек – 0,1%;
        • биология – 196 человек – 0,4%;
          • физика – 791 человек – 10,2%;
            • химия – 261 человек – 8%;
              • география – 101 человек – 0,2%;
                • украинская литература – 1150 человек – 2,7%;
                  • английский язык – 2240 человек – 2%;
                    • немецкий язык – 49 человек – 1,7%;
                      • французский язык – 5 человек – 1,8%;
                        • испанский язык – 7 человек – 4,9%.

                          Также 40 участникам аннулировали результаты за несоблюдение академической добропорядочности.

                          Дополнение

                          Всего на НМТ 2024 зарегистрировались 312 508 участников. Появились 265 276, что составляет 92,18% зарегистрированных. Временные экзаменационные центры были созданы в Украине и 32 странах.

                          В Украине с 14 мая по 25 июня продлится основной этап НМТ-2025. Тестирование пройдет по четырем предметам в два этапа с перерывом.

                          В 2025 году на НМТ зарегистрировалось 312 тысяч участников. Самые большие сложности - безопасность, воздушные тревоги, электроснабжение и попытки мошенничества.

                          Яна Соколовская

                          Яна Соколовская

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                          Украина
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