Образование будущего: Украина инвестирует в знания, безопасность и развитие детей
Киев • УНН
Правительство инвестирует значительные средства в украинское образование, в частности, на укрытия в школах, школьные автобусы и реформу НУШ. Приоритетом является подготовка детей к вызовам 21 века.
Образование - приоритет государства, а в центре изменений всегда должен быть ребенок. Правительство инвестирует в безопасность, цифровизацию и конкурентоспособность украинского образования, готовя молодое поколение к вызовам 21 века. Об этом во время конференции "Образование новой Украины" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Образование является одним из основных приоритетов государства. Оно лежит в основе современных глобальных изменений и трансформаций
По его словам, подготовка ребенка к жизни в динамичном 21 веке - главная задача школьного образования.
Речь идет о способности ориентироваться в бурном информационном пространстве, учиться и переучиваться в течение всей жизни, уметь критически мыслить, задавать сложные вопросы и находиться на них
Задача профтехобразования и высшей школы, по его словам, - подготовить специалиста и создать фундамент для благосостояния каждой украинской семьи. Премьер отдельно очертил, что мы должны гарантировать нашим детям конкурентоспособность на рынке труда.
Среди практических шагов, которые уже реализованы, Шмыгаль назвал следующие:
- за два года правительство выделило около 14 млрд грн на
укрытия в школах;
- построено 15 подземных школьных помещений в
прифронтовых регионах, а до конца года их будет более 180;
- сегодня 80% украинских школ имеют укрытия разного
типа;
- еще 2,8 млрд грн государство направило на закупку
школьных автобусов;
- 3,4 млрд грн пошли на субвенции в рамках реформы НУШ,
а еще почти 500 млн грн - на оборудование для старшей школы;
- инициированная Президентом образовательная платформа «Мрія» уже
доступна тысячам школ.
Важным остается и профтехобразование. Кроме того, правительство внедряет механизм финансирования дуального образования - дотации от государства и общины на обучение на базе предприятий.
Государство направило на эти цели 1 млрд грн. Благодаря профтехобразованию дети получают профессию, быстро выходят на рынок труда
Высшая школа интегрируется в европейское пространство, предоставляя студентам широкий выбор образовательных траекторий и гарантию автономии
Последней инновацией стали государственные гранты для контрактников, которые уже получили около 13 тысяч студентов.
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