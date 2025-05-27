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Образование будущего: Украина инвестирует в знания, безопасность и развитие детей

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Правительство инвестирует значительные средства в украинское образование, в частности, на укрытия в школах, школьные автобусы и реформу НУШ. Приоритетом является подготовка детей к вызовам 21 века.

Образование будущего: Украина инвестирует в знания, безопасность и развитие детей

Образование - приоритет государства, а в центре изменений всегда должен быть ребенок. Правительство инвестирует в безопасность, цифровизацию и конкурентоспособность украинского образования, готовя молодое поколение к вызовам 21 века. Об этом во время конференции "Образование новой Украины" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Образование является одним из основных приоритетов государства. Оно лежит в основе современных глобальных изменений и трансформаций

 - заявил Шмыгаль.

По его словам, подготовка ребенка к жизни в динамичном 21 веке - главная задача школьного образования.

Речь идет о способности ориентироваться в бурном информационном пространстве, учиться и переучиваться в течение всей жизни, уметь критически мыслить, задавать сложные вопросы и находиться на них

- подчеркнул он.

Задача профтехобразования и высшей школы, по его словам, - подготовить специалиста и создать фундамент для благосостояния каждой украинской семьи. Премьер отдельно очертил, что мы должны гарантировать нашим детям конкурентоспособность на рынке труда.

Среди практических шагов, которые уже реализованы, Шмыгаль назвал следующие:

  • за два года правительство выделило около 14 млрд грн на укрытия в школах;
    • построено 15 подземных школьных помещений в прифронтовых регионах, а до конца года их будет более 180;
      • сегодня 80% украинских школ имеют укрытия разного типа;
        • еще 2,8 млрд грн государство направило на закупку школьных автобусов;
          • 3,4 млрд грн пошли на субвенции в рамках реформы НУШ, а еще почти 500 млн грн - на оборудование для старшей школы;
            • инициированная Президентом образовательная платформа «Мрія» уже доступна тысячам школ.

              Важным остается и профтехобразование. Кроме того, правительство внедряет механизм финансирования дуального образования - дотации от государства и общины на обучение на базе предприятий.

              Государство направило на эти цели 1 млрд грн. Благодаря профтехобразованию дети получают профессию, быстро выходят на рынок труда 

              — рассказал Шмыгаль.

              Высшая школа интегрируется в европейское пространство, предоставляя студентам широкий выбор образовательных траекторий и гарантию автономии

              — добавил премьер.

              Последней инновацией стали государственные гранты для контрактников, которые уже получили около 13 тысяч студентов.

              НМТ: сколько абитуриентов не сдали экзамен в прошлом году26.05.25, 13:04 • 39749 просмотров

              Алена Уткина

              Алена Уткина

              ОбществополитикаОбразование
              Дія (сервис)
              Украина
              Денис Шмыгаль
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