Правительство изменило правила доставки учебников: теперь издательства будут поставлять их напрямую в школы

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
16:32 • 10796 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
13:57 • 30928 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
12:47 • 47593 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 52565 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 65051 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 81190 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 140445 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 68338 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 89335 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 62931 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.1м/с
77%
747мм
Популярные новости

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

11 июня, 08:51 • 142888 просмотра

ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

11 июня, 09:53 • 54478 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 102771 просмотра

Возвращение тел погибших защитников Украины: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео

15:05 • 25843 просмотра

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

16:11 • 33366 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

16:11 • 34724 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 104205 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 140445 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 335590 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 304772 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

15:50 • 16752 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 57873 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 66608 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 91714 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 72037 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

Правительство изменило правила доставки учебников: теперь издательства будут поставлять их напрямую в школы

Киев • УНН

 • 442 просмотра

В Украине учебники с осени будут доставлять напрямую в школы, а не через областные базы, что должно устранить задержки. Правительство также утвердило новую формулу оплаты за электронные приложения.

Правительство изменило правила доставки учебников: теперь издательства будут поставлять их напрямую в школы

Отныне учебники в украинские школы будут доставляться непосредственно издательствами, которые их печатают. Это должно положить конец задержкам и сделать процесс более прозрачным. Правительство также определило новую формулу оплаты за электронные приложения к учебным материалам. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

Правительство приняло изменения в порядок обеспечения учебниками и пособиями учебных заведений. Отныне логистика меняется: вместо нескольких этапов поставки учебники будут доставляться напрямую в школы.

Уже с 2025 года учебники (кроме электронных) и пособия (за исключением тех, которые предназначены для учащихся с особыми образовательными потребностями) в учебные заведения будут доставляться издательства, которые их печатают

- говорится в сообщении.

Ранее издательства поставляли учебники только в областные книжные базы, откуда те поступали в школы. Такой подход часто вызывал задержки. Новый алгоритм имеет целью устранить эти недостатки.

Изменения предусматривают также внедрение электронных накладных в модуле заказа учебников системы АИКОМ.

Для повышения прозрачности и удобства учета доставки учебников в учреждения общего среднего образования в АИКОМ в модуле заказа учебников внедряется новый функционал - электронные накладные по результатам доставки учебников в УОСО напрямую издательствами. Техническая реализация этого решения обеспечена при поддержке Всемирного банка 

- добавили в МОН.

Для работников школ, ответственных за получение учебников, будет организовано обучение с обновленным функционалом. Его дату и формат сообщат дополнительно.

В то же время, как и раньше, пособия для детей с особыми образовательными потребностями будут доставляться в областные книжные базы. Все учебные материалы должны быть переданы в школы не позднее чем через месяц после изготовления тиража. Расходы на доставку будут финансироваться из государственного бюджета.

Также правительство утвердило новую формулу расчета стоимости интерактивных электронных приложений к учебникам. Она предусмотрена изменениями в Порядок использования средств государственного бюджета на общегосударственные мероприятия в сфере образования.

Оплата за е-приложения будет предусматривать, в частности, такие виды работ:

  • разработка программного обеспечения;
    • выплата авторского гонорара;
      • техническая поддержка;
        • рентабельность;
          • другие сопутствующие расходы, непосредственно связанные с разработкой и обеспечением функционирования е-приложения.

            В украинских школах с 1 сентября планируют ввести "уроки энергоэффективности" 10.06.25, 15:36 • 1792 просмотра

            Алена Уткина

            Алена Уткина

            Образование
            Министерство образования и науки Украины
            Всемирный банк
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9