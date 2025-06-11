Правительство изменило правила доставки учебников: теперь издательства будут поставлять их напрямую в школы

Отныне учебники в украинские школы будут доставляться непосредственно издательствами, которые их печатают. Это должно положить конец задержкам и сделать процесс более прозрачным. Правительство также определило новую формулу оплаты за электронные приложения к учебным материалам. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

Правительство приняло изменения в порядок обеспечения учебниками и пособиями учебных заведений. Отныне логистика меняется: вместо нескольких этапов поставки учебники будут доставляться напрямую в школы.

Уже с 2025 года учебники (кроме электронных) и пособия (за исключением тех, которые предназначены для учащихся с особыми образовательными потребностями) в учебные заведения будут доставляться издательства, которые их печатают - говорится в сообщении.

Ранее издательства поставляли учебники только в областные книжные базы, откуда те поступали в школы. Такой подход часто вызывал задержки. Новый алгоритм имеет целью устранить эти недостатки.

Изменения предусматривают также внедрение электронных накладных в модуле заказа учебников системы АИКОМ.

Для повышения прозрачности и удобства учета доставки учебников в учреждения общего среднего образования в АИКОМ в модуле заказа учебников внедряется новый функционал - электронные накладные по результатам доставки учебников в УОСО напрямую издательствами. Техническая реализация этого решения обеспечена при поддержке Всемирного банка - добавили в МОН.

Для работников школ, ответственных за получение учебников, будет организовано обучение с обновленным функционалом. Его дату и формат сообщат дополнительно.

В то же время, как и раньше, пособия для детей с особыми образовательными потребностями будут доставляться в областные книжные базы. Все учебные материалы должны быть переданы в школы не позднее чем через месяц после изготовления тиража. Расходы на доставку будут финансироваться из государственного бюджета.

Также правительство утвердило новую формулу расчета стоимости интерактивных электронных приложений к учебникам. Она предусмотрена изменениями в Порядок использования средств государственного бюджета на общегосударственные мероприятия в сфере образования.

Оплата за е-приложения будет предусматривать, в частности, такие виды работ:

разработка программного обеспечения;

выплата авторского гонорара;

техническая поддержка;

рентабельность;

другие сопутствующие расходы, непосредственно связанные с разработкой и обеспечением функционирования е-приложения.

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