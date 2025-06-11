Правительство изменило правила доставки учебников: теперь издательства будут поставлять их напрямую в школы
Киев • УНН
В Украине учебники с осени будут доставлять напрямую в школы, а не через областные базы, что должно устранить задержки. Правительство также утвердило новую формулу оплаты за электронные приложения.
Отныне учебники в украинские школы будут доставляться непосредственно издательствами, которые их печатают. Это должно положить конец задержкам и сделать процесс более прозрачным. Правительство также определило новую формулу оплаты за электронные приложения к учебным материалам. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает УНН.
Детали
Правительство приняло изменения в порядок обеспечения учебниками и пособиями учебных заведений. Отныне логистика меняется: вместо нескольких этапов поставки учебники будут доставляться напрямую в школы.
Уже с 2025 года учебники (кроме электронных) и пособия (за исключением тех, которые предназначены для учащихся с особыми образовательными потребностями) в учебные заведения будут доставляться издательства, которые их печатают
Ранее издательства поставляли учебники только в областные книжные базы, откуда те поступали в школы. Такой подход часто вызывал задержки. Новый алгоритм имеет целью устранить эти недостатки.
Изменения предусматривают также внедрение электронных накладных в модуле заказа учебников системы АИКОМ.
Для повышения прозрачности и удобства учета доставки учебников в учреждения общего среднего образования в АИКОМ в модуле заказа учебников внедряется новый функционал - электронные накладные по результатам доставки учебников в УОСО напрямую издательствами. Техническая реализация этого решения обеспечена при поддержке Всемирного банка
Для работников школ, ответственных за получение учебников, будет организовано обучение с обновленным функционалом. Его дату и формат сообщат дополнительно.
В то же время, как и раньше, пособия для детей с особыми образовательными потребностями будут доставляться в областные книжные базы. Все учебные материалы должны быть переданы в школы не позднее чем через месяц после изготовления тиража. Расходы на доставку будут финансироваться из государственного бюджета.
Также правительство утвердило новую формулу расчета стоимости интерактивных электронных приложений к учебникам. Она предусмотрена изменениями в Порядок использования средств государственного бюджета на общегосударственные мероприятия в сфере образования.
Оплата за е-приложения будет предусматривать, в частности, такие виды работ:
- разработка программного обеспечения;
- выплата авторского гонорара;
- техническая поддержка;
- рентабельность;
- другие сопутствующие расходы, непосредственно связанные с разработкой и обеспечением функционирования е-приложения.
В украинских школах с 1 сентября планируют ввести "уроки энергоэффективности" 10.06.25, 15:36 • 1792 просмотра