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Уряд змінив правила доставлення підручників: тепер видавництва їх постачатимуть напряму в школи

Київ • УНН

 • 504 перегляди

В Україні підручники з осені доставлятимуть напряму в школи, а не через обласні бази, що має усунути затримки. Уряд також затвердив нову формулу оплати за електронні додатки.

Уряд змінив правила доставлення підручників: тепер видавництва їх постачатимуть напряму в школи

Відтепер підручники в українські школи доставлятимуть безпосередньо видавництва, що їх друкують. Це має покласти край затримкам і зробити процес прозорішим. Уряд також визначив нову формулу оплати за електронні додатки до навчальних матеріалів. Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, передає УНН.

Деталі

Уряд ухвалив зміни до порядку забезпечення підручниками та посібниками закладів освіти. Відтепер логістика змінюється: замість кількох етапів постачання підручники доставлятимуть напряму у школи.

Уже з 2025 року підручники (крім електронних) і посібники (за винятком тих, що призначені для учнів з особливими освітніми потребами) до закладів освіти доставлятимуть видавництва, що їх друкують

- йдеться у повідомленні.

Раніше видавництва постачали підручники лише до обласних книжкових баз, звідки ті надходили до шкіл. Такий підхід часто спричиняв затримки. Новий алгоритм має на меті усунути ці недоліки.

Зміни передбачають також впровадження електронних накладних у модулі замовлення підручників системи АІКОМ.

Для підвищення прозорості та зручності обліку доставлення підручників до закладів загальної середньої освіти в АІКОМ у модулі замовлення підручників упроваджується новий функціонал - електронні накладні за результатами доставлення підручників до ЗЗСО напряму видавництвами. Технічну реалізацію цього рішення забезпечено за підтримки Світового банку 

- додали у МОН.

Для працівників шкіл, відповідальних за отримання підручників, буде організоване навчання з оновленим функціоналом. Його дату та формат повідомлять додатково.

Водночас, як і раніше, посібники для дітей з особливими освітніми потребами доставлятимуть до обласних книжкових баз. Всі навчальні матеріали мають бути передані до шкіл не пізніше ніж через місяць після виготовлення тиражу. Витрати на доставлення фінансуватимуться з державного бюджету.

Також уряд затвердив нову формулу розрахунку вартості інтерактивних електронних додатків до підручників. Вона передбачена змінами до Порядку використання коштів державного бюджету на загальнодержавні заходи у сфері освіти.

Оплата за е-додатки передбачатиме, зокрема, такі види робіт:

  • розроблення програмного забезпечення;
    • виплата авторського гонорару;
      • технічна підтримка;
        • рентабельність;
          • інші супутні витрати, безпосередньо пов’язані з розробленням і забезпеченням функціонування е-додатка.

            В українських школах з 1 вересня планують запровадити "уроки енергоефективності"10.06.25, 15:36 • 1792 перегляди

            Альона Уткіна

            Альона Уткіна

            Освіта
            Міністерство освіти і науки України
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