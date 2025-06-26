Уряд України затвердив порядок визнання освіти, здобутої за кордоном: деталі
Київ • УНН
Український уряд затвердив механізм визнання результатів навчання, отриманих за кордоном, для повної загальної середньої освіти. Це спростить зарахування іноземних знань, зокрема без додаткового оцінювання для формальної та українознавчої освіти.
Кабінет міністрів України затвердив Порядок визнання на рівнях повної загальної середньої освіти результатів навчання, здобутих за кордоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на урядову постанову № 734 від 23 червня 2025 року.
Деталі
Згідно нового Порядку, заклади освіти в Україні визнають результати навчання осіб, які здобувають в таких закладах повну загальну середню освіту незалежно від форми її здобуття.
Разом з тим визнання результатів навчання здійснюється на підставі заяви, поданої до закладу освіти України одним з батьків, законних представників (для осіб, які не досягли повноліття) або повнолітньою особою самостійно. До заяви додаються копії документів, що підтверджують та/або дають змогу ідентифікувати результати навчання особи.
Також даний порядок передбачає наступні дії:
- держава буде обліковувати розміщених за кордоном
суб’єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття неформальної освіти.
Задля цього інформація про заклад освіти повинна пройти верифікацію;
- результати навчання, які особа здобула шляхом
формальної освіти в іноземному закладі освіти, не потребують оцінювання,
визнаються та зараховуються закладом освіти України шляхом співвіднесення шкали
оцінювання таких результатів навчання зі шкалою, визначеною системою
оцінювання, затвердженою Міністерством освіти і науки України;
- без додаткового оцінювання визнаються та
зараховуються закладом освіти України за системою оцінювання, затвердженою МОН,
результати навчання з навчальних предметів (інтегрованих курсів)
українознавчого компонента;
- особи, що не мають документів, або їх копій, що
підтверджують та/або дають змогу ідентифікувати результати їх навчання, або
здобували неформальну освіту в інших суб’єктів освітньої діяльності.
Нагадаємо
В Україні набрав чинності закон, за яким визнаватимуть результати навчання українських учнів за кордоном.