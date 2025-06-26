Уряд України затвердив порядок визнання освіти, здобутої за кордоном: деталі

Кабінет міністрів України затвердив Порядок визнання на рівнях повної загальної середньої освіти результатів навчання, здобутих за кордоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на урядову постанову № 734 від 23 червня 2025 року.

Деталі

Згідно нового Порядку, заклади освіти в Україні визнають результати навчання осіб, які здобувають в таких закладах повну загальну середню освіту незалежно від форми її здобуття.

Разом з тим визнання результатів навчання здійснюється на підставі заяви, поданої до закладу освіти України одним з батьків, законних представників (для осіб, які не досягли повноліття) або повнолітньою особою самостійно. До заяви додаються копії документів, що підтверджують та/або дають змогу ідентифікувати результати навчання особи.

Також даний порядок передбачає наступні дії:

держава буде обліковувати розміщених за кордоном суб’єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття неформальної освіти. Задля цього інформація про заклад освіти повинна пройти верифікацію;

результати навчання, які особа здобула шляхом формальної освіти в іноземному закладі освіти, не потребують оцінювання, визнаються та зараховуються закладом освіти України шляхом співвіднесення шкали оцінювання таких результатів навчання зі шкалою, визначеною системою оцінювання, затвердженою Міністерством освіти і науки України;

без додаткового оцінювання визнаються та зараховуються закладом освіти України за системою оцінювання, затвердженою МОН, результати навчання з навчальних предметів (інтегрованих курсів) українознавчого компонента;

особи, що не мають документів, або їх копій, що підтверджують та/або дають змогу ідентифікувати результати їх навчання, або здобували неформальну освіту в інших суб’єктів освітньої діяльності.

Нагадаємо

В Україні набрав чинності закон, за яким визнаватимуть результати навчання українських учнів за кордоном.