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Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють

Київ • УНН

 • 7637 перегляди

Батьківський посібник із підготовки дитини до першого класу охоплює психологічну готовність, академічну підготовку та формування режиму дня. УНН надає поради щодо вибору школи та облаштування робочого місця, що сприяє успішній адаптації.

Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють

Перший дзвоник, перший клас - це хвилюючий момент не лише для дитини, а й для батьків. Перший рік у школі - важливий етап у житті дитини, який може вплинути на її подальший розвиток та ставлення до навчання. Утім, не всі батьки знають, як правильно підготувати своїх малюків до нового етапу в житті. УНН розповідає, як підготувати дитину до школи, що потрібно знати батькам, та як правильно вибрати шкільне приладдя.

Психологічна готовність дитини

На першокласника у школі чекає багато всього нового та цікавого, тому саме від того, як ви налаштуєте свою дитину, залежить, із якими емоціями вона очікуватиме на навчання та чи почуватиметься щасливою від цих думок.

Необхідно поговорити з дитиною про школу в позитивному ключі, в жодному разі не залякуючи. Поясніть, що школяр вже не малюк і попереду важливий етап дорослішання і новий статус. 

Також необхідно пояснити дитині, що знання дають багато можливостей у житті, чим їх більше, тим більший вибір професій та шляхів до здійснення найзаповітніших мрій. 

Відштовхуйтесь від інтересів дитини, якщо дитина цікавиться, наприклад, дослідами, поясніть, які знання вона зможе здобути на уроках природознавства, фізики, хімії у майбутньому.

Також школа - це чудова можливість завести нових друзів.

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Академічна підготовка

Для дитини перед підготовкою до школи можна у ненав’язливий спосіб включати в життя навчальні моменти, наприклад, під час прогулянки в парку роздивлятися квіти, шукати білочку, нехай дитина описує побачене. 

Також можна читати щодня разом з дитиною - короткі казки, вірші, підписи у книжках та просити їх переказати. Також важливим буде тренування концентрації та посидючості - використовуйте короткі завдання (5–10 хв), поступово збільшуючи час, а також ігри на увагу: "знайди відмінності", "що змінилось на столі" тощо.

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Формування режиму дня та навичок самообслуговування

Режим дня для першокласника – основа. Його дотримання дозволяє розподіляти час та сили упродовж дня, чергуючи навчання та активний відпочинок. Це сприяє адаптації майбутнього першокласника до нової ролі учня, все встигати, мати добре самопочуття та гарний настрій.

Для того, щоб дитині було простіше адаптуватися з початком навчання у школі до нового ритму життя, поступово підготуйте її до режиму дня. За кілька місяців почніть дотримуватись адаптаційного режиму – дитина має звикнути засинати і прокидатися в один і той же час, чергувати розумові і фізичні навантаження.

Першачки надзвичайно емоційні, дотримання режиму дозволяє запобігати перевантаженню, які викликають перевтому, зниження концентрації уваги, розсіяність та, як наслідок, емоційну нестійкість. Завдяки дотриманню розкладу дня дитина стає більш стресостійкою, краще запам'ятовує новий матеріал, з цікавістю навчається та з інтересом пізнає навколишній світ.

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Поради батькам

В першу чергу, перед походом до 1 класу, у батьків стоїть питання, яку школу обрати для своєї дитини? Насправді вибір доволі великий і не з легких. Обрати можна серед численних державних чи приватних шкіл, окрім того з кожним роком в Україні стає популярнішим домашнє навчання та відвідування онлайн-шкіл.

У початкових класах школа має бути поряд, чим ближче, тим менше часу і, відповідно, енергії витрачається на дорогу. Це надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку. 

Також важливий перший вчитель, який відіграє надзвичайно велику роль у житті школяра.

Не наскільки важливий сам заклад, як учитель, який проводить більшість часу із дітьми та закладає основи шкільних знань. Тож, обираючи школу, обирайте педагога, якому зможете довірити свою дитину. Важливий не лише професіоналізм вчителя, а й любов до дітей.

Окрім того, поцікавтеся, який рейтинг школи серед інших закладів вашого регіону, які активності проводяться у позаурочний час, які правила існують для школярів та інше.

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Підготовка шкільного приладдя

Між ефективністю навчання дитини і зручністю її робочого місця існує пряма залежність. Зручні меблі та добре освітлення дозволяють зберегти здоров'я очей та хребта школяра. Робоче місце має бути ізольоване від ігрової зони, добре освітленим та розташовуватись поблизу вікна. Привчіть дитину робити перерву кожні 20-30 хвилин та дивитися у вікно. Це дозволяє переключити увагу та дати можливість перепочити очам.

Забезпечте робоче місце додатковим джерелом освітлення з можливістю регулювання кута освітлення.

Для формування правильної постави під час сидіння тіло дитини має одночасно торкатися полу (підніжки), сидіння та спинки стільця, утворюючи три кути по 90° – між колінами і полом, між спиною та стегнами, у ліктях. 

Висота стільниці робочого стола має бути на кілька сантиметрів нижчою за рівень грудей дитини. При сидінні учень має зручно спиратися ліктями, не сутулячись, і діставати ступнями до підлоги. Отже, якщо зріст дитини менше 120 см, то висота стола має бути не більше 52 см, при зрості 120-150 см – з висотою 52-61 см. Стандартний стіл висотою 75 см, можна використовувати при досягненні зросту не менше 150 см.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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