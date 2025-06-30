З 1 липня розпочинається вступна кампанія до профтехів: в МОН пояснили, що потрібно для вступу

Міністерство освіти і науки закликає молодь і дорослих людей, у тому числі ветеранів та вимушено переміщених осіб, опанувати професії, яких навчають у профтехах. Нараз на тинку праці ці спеціальності займають 85% вакансій, пише УНН з посиланням на сайт МОН.

Деталі

Брак кадрів — один із ключових викликів для країни, який безпосередньо впливає на спроможність до економічного й інфраструктурного відновлення. До прикладу, нещодавно Конфедерація будівельників України заявила про нестачу кваліфікованих фахівців на 70%. А за даними Мінцифри, понад 85% вакансій — це професії, яких навчають у профтехах: електрик, будівельник, слюсар, зварювальник, кухар, кондитер, перукар, водій, IT-фахівець, радіотехнік тощо - говориться у повідомленні МОН.

В МОН заявили, молодь і дорослих, зокрема ветеранів та вимушено переміщених осіб, опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії в профтехах і розпочати власну карʼєру.

Зазначається, що МОН спільно з профтехами осучаснює майстерні й лабораторії. Навчатися можна як на бюджеті, так і на контракті. Подати заяву на вступ необхідно до кінця вересня особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО:

текстова інструкція реєстрації в електронному кабінеті;

відеоінструкція.

Щоб знайти й обрати профтех в Україні, треба перейти на сайт "Профтех онлайн" і натиснути на розділ "Вибери свій". За допомогою фільтрів можна швидко знайти потрібний заклад за регіоном і професією.

Також на сайті можна детальніше дізнатися про напрями навчання, переваги робітничих професій, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ.

Тривалість навчання в профтехах — від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія — від 1350 грн - говориться у повідомленні МОН.

Заклади самостійно визначають терміни приймання документів. Зазвичай це відбувається з 1 липня до кінця серпня, але можливий також донабір до кінця вересня. Для вступу необхідно подати наступні документи:

заява;

оригінал або копія свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;

6 фотокарток 3х4;

медична довідка;

копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо є);

копія паспорта чи ID-картки (пред’явити під час вступу).

Подати заяву можна в кілька закладів одночасно.

Випускники шкіл мають можливість швидко вийти на ринок праці з професією, яка має попит, а сучасна профтехосвіта сприяє цьому. На сьогодні основна частка вакансій — це саме ті спеціальності, які можна опанувати в профтехах. Ми модернізуємо матеріально-технічне забезпечення, удосконалюємо освітні програми, залучаємо до партнерства представників бізнесу. Такі кроки забезпечують відповідність рівня знань і навичок випускників профтехів до потреб ринку праці. А також дають можливість молодим людям швидко отримати робітничу спеціальність, працевлаштуватися та почати свій карʼєрний шлях - зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є конкурсний добір, етапи якого кожний заклад визначає самостійно. Зазвичай, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва.

Збільшити кількість вступників до профтехів цьогоріч — наше пріоритетне завдання. Ми оновлюємо майстерні в профтехах, щоб студенти навчалися на новому обладнанні, яке відповідає вимогам ринку праці. Профтех — це вже не "план Б". Це свідомий вибір. Це можливість для молоді здобути фах, залишитися в Україні, творити її нове майбутнє та розвивати економіку - заявив заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Доповнення

В Україні можна одночасно навчатися на двох спеціальностях — як у різних вишах, так і в одному. Також у 2025 році під час вступу до закладів вищої освіти деякі абітурієнти зможуть скористатися квотами — спеціальними умовами для вступу.