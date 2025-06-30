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З 1 липня розпочинається вступна кампанія до профтехів: в МОН пояснили, що потрібно для вступу

Київ • УНН

 • 984 перегляди

Міністерство освіти і науки розпочинає вступну кампанію до профтехів з 1 липня, запрошуючи молодь, ветеранів та ВПО здобути затребувані професії. Вступ доступний на бюджетній та контрактній основі, тривалість навчання – від 6 місяців до 3 років.

З 1 липня розпочинається вступна кампанія до профтехів: в МОН пояснили, що потрібно для вступу

Міністерство освіти і науки закликає молодь і дорослих людей, у тому числі ветеранів та вимушено переміщених осіб, опанувати професії, яких навчають у профтехах. Нараз на тинку праці ці спеціальності займають 85% вакансій, пише УНН з посиланням на сайт МОН.

Деталі

Брак кадрів — один із ключових викликів для країни, який безпосередньо впливає на спроможність до економічного й інфраструктурного відновлення. До прикладу, нещодавно Конфедерація будівельників України заявила про нестачу кваліфікованих фахівців на 70%. А за даними Мінцифри, понад 85% вакансій — це професії, яких навчають у профтехах: електрик, будівельник, слюсар, зварювальник, кухар, кондитер, перукар, водій, IT-фахівець, радіотехнік тощо

- говориться у повідомленні МОН.

В МОН заявили, молодь і дорослих, зокрема ветеранів та вимушено переміщених осіб, опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії в профтехах і розпочати власну карʼєру.

Зазначається, що МОН спільно з профтехами осучаснює майстерні й лабораторії. Навчатися можна як на бюджеті, так і на контракті. Подати заяву на вступ необхідно до кінця вересня особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО:

  • текстова інструкція реєстрації в електронному кабінеті;
    • відеоінструкція.

      Щоб знайти й обрати профтех в Україні, треба перейти на сайт "Профтех онлайн" і натиснути на розділ "Вибери свій". За допомогою фільтрів можна швидко знайти потрібний заклад за регіоном і професією.

      Також на сайті можна детальніше дізнатися про напрями навчання, переваги робітничих професій, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ.

      Тривалість навчання в профтехах — від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія — від 1350 грн

      - говориться у повідомленні МОН.

       Заклади самостійно визначають терміни приймання документів. Зазвичай це відбувається з 1 липня до кінця серпня, але можливий також донабір до кінця вересня. Для вступу необхідно подати наступні документи:

      • заява;
        • оригінал або копія свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;
          • 6 фотокарток 3х4;
            • медична довідка;
              • копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо є);
                • копія паспорта чи ID-картки (пред’явити під час вступу).

                  Подати заяву можна в кілька закладів одночасно.

                  Випускники шкіл мають можливість швидко вийти на ринок праці з професією, яка має попит, а сучасна профтехосвіта сприяє цьому. На сьогодні основна частка вакансій — це саме ті спеціальності, які можна опанувати в профтехах. Ми модернізуємо матеріально-технічне забезпечення, удосконалюємо освітні програми, залучаємо до партнерства представників бізнесу. Такі кроки забезпечують відповідність рівня знань і навичок випускників профтехів до потреб ринку праці. А також дають можливість молодим людям швидко отримати робітничу спеціальність, працевлаштуватися та почати свій карʼєрний шлях

                  - зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

                  Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є конкурсний добір, етапи якого кожний заклад визначає самостійно. Зазвичай, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва.

                  Збільшити кількість вступників до профтехів цьогоріч — наше пріоритетне завдання. Ми оновлюємо майстерні в профтехах, щоб студенти навчалися на новому обладнанні, яке відповідає вимогам ринку праці. Профтех — це вже не "план Б". Це свідомий вибір. Це можливість для молоді здобути фах, залишитися в Україні, творити її нове майбутнє та розвивати економіку

                  - заявив заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

                  Доповнення

                    В Україні можна одночасно навчатися на двох спеціальностях — як у різних вишах, так і в одному. Також у 2025 році під час вступу до закладів вищої освіти деякі абітурієнти зможуть скористатися квотами — спеціальними умовами для вступу.

                  Павло Зінченко

                  Павло Зінченко

                  Освіта
                  Лісовий Оксен Васильович
                  Міністерство освіти і науки України
                  Україна
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