Вступительные в магистратуру и аспирантуру: когда стартует тестирование

$41.690.06
47.860.04
ukenru
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Кураі 
Эксклюзив
08:30 • 11223 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Кураі 
Эксклюзив
08:20 • 18439 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
07:30 • 21030 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
06:41 • 21653 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Эксклюзив
06:00 • 21996 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
19 июня, 17:11 • 39330 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
19 июня, 14:14 • 95113 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
19 июня, 13:56 • 95028 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
19 июня, 13:07 • 90707 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
19 июня, 11:44 • 94106 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
8.7м/с
50%
749мм
Популярные новости
Ночная атака на Украину: появились кадры последствий ударов по Одессе и Харькову19 июня, 23:45 • 45376 просмотра
Кислица: Если Украина падет, Америка великой не будет20 июня, 01:59 • 26694 просмотра
Сотрудника ТЦК будут судить за внесение ложных данных в реестр "Обериг": подробности дела20 июня, 02:48 • 22340 просмотра
В ISW объяснили, на что делает ставку путин в войне против Украины06:30 • 15381 просмотра
Съел сослуживца на Купянском направлении: ГУР сообщило о случае каннибализма в ВС РФ08:11 • 11956 просмотра
публикации
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"09:10 • 1228 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Кураі 
Эксклюзив
08:30 • 11229 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
Эксклюзив
08:20 • 18454 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС07:30 • 21042 просмотра
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ19 июня, 12:44 • 131653 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Одесса
Иран
Соединённые Штаты
Харьков
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 51541 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 73884 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 195036 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 240963 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 225342 просмотра
Актуальное
ТикТок
Instagram
Truth Social
Нефть марки Brent
Шахед-136

Вступительные в магистратуру и аспирантуру: когда стартует тестирование

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Вступление в магистратуру продлится с 21 по 12 июля, в аспирантуру – с 7 по 28 июля. Результаты будут доступны до 18 июля (магистратура) и до 8 августа (аспирантура).

Вступительные в магистратуру и аспирантуру: когда стартует тестирование

В Украине с 21 по 12 июля состоится основная сессия вступительных испытаний в магистратуру. Поступающие в аспирантуру сдадут ЕВИ и ЕФВВ с 7 по 28 июля, пишет УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Детали

Приглашения-пропуска к тестированию уже размещены в личных кабинетах участников на сайте УЦОКО. Там указаны дата, время и место прохождения вступительного экзамена. Начало тестирования: в 10:00 (первая смена) или в 15:00 (вторая смена). Участников будут пропускать в пункты за 30 минут до начала и завершать допуск за 5 минут до старта.

Чтобы избежать лишнего волнения, поступающим советуют заранее спланировать маршрут к пункту тестирования, подготовить документы и распечатать приглашение-пропуск.

Для участия в тестировании поступающий должен иметь:

  • оригинал экзаменационного листка;
    • документ, на основании которого была осуществлена регистрация (или его цифровой аналог в "Дії").

      В случае отсутствия экзаменационного листка или неправильного его оформления следует обратиться в приемную комиссию для устранения недостатков.

      Правила прохождения

      Экзамен будет проходить с использованием электронного сервиса. До начала теста инструктор объявит вступительную речь. Важно соблюдать требования: в случае нарушений участника отстранят, а результат аннулируют.

      В случае технического сбоя или ухудшения самочувствия необходимо немедленно сообщить инструктору. Если возникнут чрезвычайные обстоятельства, участник сможет подать заявление на участие в дополнительной сессии.

      Во время воздушной тревоги до начала теста участники должны пройти в укрытие. Если тревога начнется во время тестирования - система приостановит работу, а инструктаж будет осуществляться в соответствии с протоколом.

      Как работает тестировщик

      Доступ к системе откроется после ввода логина и пароля с индивидуальной карточки. Перед стартом нужно подтвердить ознакомление с правилами, нажав "Я согласен с правилами теста".

      Для сохранения ответов обязательно следует нажимать "Сохранить ответ". Панель справа помогает отслеживать ход выполнения теста.

      После завершения заданий пользователь должен нажать "Завершить работу над тестом". Вернуться к редактированию после этого будет невозможно.

      Результаты

      Сразу после завершения теста участник увидит свои тестовые баллы. Окончательные результаты ЕВИ/ЕФВВ будут обнародованы:

      • до 18 июля – для магистратуры;
        • до 8 августа – для аспирантуры.

          Результаты будут размещаться в кабинетах участников, а балл будет представлен отдельно по каждому блоку в соответствии с утвержденными схемами начисления.

          Вступительные в магистратуру и аспирантуру: зарегистрировано 93 тысячи человек, приглашения уже в кабинетах участников 12.06.25, 12:30 • 5190 просмотров

          Андрей Кулик

          Андрей Кулик

          ОбществоОбразование
          Украина
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9