Вступительные в магистратуру и аспирантуру: когда стартует тестирование
Киев • УНН
Вступление в магистратуру продлится с 21 по 12 июля, в аспирантуру – с 7 по 28 июля. Результаты будут доступны до 18 июля (магистратура) и до 8 августа (аспирантура).
В Украине с 21 по 12 июля состоится основная сессия вступительных испытаний в магистратуру. Поступающие в аспирантуру сдадут ЕВИ и ЕФВВ с 7 по 28 июля, пишет УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
Детали
Приглашения-пропуска к тестированию уже размещены в личных кабинетах участников на сайте УЦОКО. Там указаны дата, время и место прохождения вступительного экзамена. Начало тестирования: в 10:00 (первая смена) или в 15:00 (вторая смена). Участников будут пропускать в пункты за 30 минут до начала и завершать допуск за 5 минут до старта.
Чтобы избежать лишнего волнения, поступающим советуют заранее спланировать маршрут к пункту тестирования, подготовить документы и распечатать приглашение-пропуск.
Для участия в тестировании поступающий должен иметь:
- оригинал экзаменационного листка;
- документ, на основании которого была осуществлена регистрация (или его цифровой аналог в "Дії").
В случае отсутствия экзаменационного листка или неправильного его оформления следует обратиться в приемную комиссию для устранения недостатков.
Правила прохождения
Экзамен будет проходить с использованием электронного сервиса. До начала теста инструктор объявит вступительную речь. Важно соблюдать требования: в случае нарушений участника отстранят, а результат аннулируют.
В случае технического сбоя или ухудшения самочувствия необходимо немедленно сообщить инструктору. Если возникнут чрезвычайные обстоятельства, участник сможет подать заявление на участие в дополнительной сессии.
Во время воздушной тревоги до начала теста участники должны пройти в укрытие. Если тревога начнется во время тестирования - система приостановит работу, а инструктаж будет осуществляться в соответствии с протоколом.
Как работает тестировщик
Доступ к системе откроется после ввода логина и пароля с индивидуальной карточки. Перед стартом нужно подтвердить ознакомление с правилами, нажав "Я согласен с правилами теста".
Для сохранения ответов обязательно следует нажимать "Сохранить ответ". Панель справа помогает отслеживать ход выполнения теста.
После завершения заданий пользователь должен нажать "Завершить работу над тестом". Вернуться к редактированию после этого будет невозможно.
Результаты
Сразу после завершения теста участник увидит свои тестовые баллы. Окончательные результаты ЕВИ/ЕФВВ будут обнародованы:
- до 18 июля – для магистратуры;
- до 8 августа – для аспирантуры.
Результаты будут размещаться в кабинетах участников, а балл будет представлен отдельно по каждому блоку в соответствии с утвержденными схемами начисления.
Вступительные в магистратуру и аспирантуру: зарегистрировано 93 тысячи человек, приглашения уже в кабинетах участников 12.06.25, 12:30 • 5190 просмотров