Вступительные в магистратуру и аспирантуру: когда стартует тестирование

В Украине с 21 по 12 июля состоится основная сессия вступительных испытаний в магистратуру. Поступающие в аспирантуру сдадут ЕВИ и ЕФВВ с 7 по 28 июля, пишет УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Детали

Приглашения-пропуска к тестированию уже размещены в личных кабинетах участников на сайте УЦОКО. Там указаны дата, время и место прохождения вступительного экзамена. Начало тестирования: в 10:00 (первая смена) или в 15:00 (вторая смена). Участников будут пропускать в пункты за 30 минут до начала и завершать допуск за 5 минут до старта.

Чтобы избежать лишнего волнения, поступающим советуют заранее спланировать маршрут к пункту тестирования, подготовить документы и распечатать приглашение-пропуск.

Для участия в тестировании поступающий должен иметь:

оригинал экзаменационного листка;

документ, на основании которого была осуществлена регистрация (или его цифровой аналог в "Дії").

В случае отсутствия экзаменационного листка или неправильного его оформления следует обратиться в приемную комиссию для устранения недостатков.

Правила прохождения

Экзамен будет проходить с использованием электронного сервиса. До начала теста инструктор объявит вступительную речь. Важно соблюдать требования: в случае нарушений участника отстранят, а результат аннулируют.

В случае технического сбоя или ухудшения самочувствия необходимо немедленно сообщить инструктору. Если возникнут чрезвычайные обстоятельства, участник сможет подать заявление на участие в дополнительной сессии.

Во время воздушной тревоги до начала теста участники должны пройти в укрытие. Если тревога начнется во время тестирования - система приостановит работу, а инструктаж будет осуществляться в соответствии с протоколом.

Как работает тестировщик

Доступ к системе откроется после ввода логина и пароля с индивидуальной карточки. Перед стартом нужно подтвердить ознакомление с правилами, нажав "Я согласен с правилами теста".

Для сохранения ответов обязательно следует нажимать "Сохранить ответ". Панель справа помогает отслеживать ход выполнения теста.

После завершения заданий пользователь должен нажать "Завершить работу над тестом". Вернуться к редактированию после этого будет невозможно.

Результаты

Сразу после завершения теста участник увидит свои тестовые баллы. Окончательные результаты ЕВИ/ЕФВВ будут обнародованы:

до 18 июля – для магистратуры;

до 8 августа – для аспирантуры.

Результаты будут размещаться в кабинетах участников, а балл будет представлен отдельно по каждому блоку в соответствии с утвержденными схемами начисления.

Вступительные в магистратуру и аспирантуру: зарегистрировано 93 тысячи человек, приглашения уже в кабинетах участников