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Вступні до магістратури й аспірантури: коли стартують тестування

Київ • УНН

 • 1276 перегляди

Вступ до магістратури триватиме з 21 по 12 липня, до аспірантури – з 7 по 28 липня. Результати будуть доступні до 18 липня (магістратура) та до 8 серпня (аспірантура).

Вступні до магістратури й аспірантури: коли стартують тестування

В Україні з 21 по 12 липня відбудеться основна сесія вступних випробувань до магістратури. Вступники до аспірантури складатимуть ЄВІ та ЄФВВ з 7 по 28 липня, пише УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Деталі

Запрошення-перепустки до тестування вже розміщено в особистих кабінетах учасників на сайті УЦОЯО. Там вказані дата, час і місце проходження вступного іспиту. Початок тестування: о 10:00 (перша зміна) або о 15:00 (друга зміна). Учасників пропускатимуть до пунктів за 30 хвилин до початку й завершуватимуть допуск за 5 хвилин до старту.

Щоб уникнути зайвого хвилювання, вступникам радять заздалегідь спланувати маршрут до пункту тестування, підготувати документи та роздрукувати запрошення-перепустку.

Для участі у тестуванні вступник повинен мати:

  • оригінал екзаменаційного листка;
    • документ, на підставі якого було здійснено реєстрацію (або його цифровий аналог у "Дії").

      У разі відсутності екзаменаційного листка або неправильного його оформлення слід звернутися до приймальної комісії для усунення недоліків.

      Правила проходження

      Іспит проходитиме з використанням електронного сервісу. До початку тесту інструктор оголосить вступну промову. Важливо дотримуватись вимог: у разі порушень учасника відсторонять, а результат анулюють.

      У разі технічного збою або погіршення самопочуття необхідно негайно повідомити інструктора. Якщо виникнуть надзвичайні обставини, учасник зможе подати заяву на участь у додатковій сесії.

      Під час повітряної тривоги до початку тесту учасники мають пройти в укриття. Якщо тривога почнеться під час тестування - система призупинить роботу, а інструктаж здійснюватиметься відповідно до протоколу.

      Як працює тестувальник

      Доступ до системи відкриється після введення логіну й пароля з індивідуальної картки. Перед стартом потрібно підтвердити ознайомлення з правилами, натиснувши "Я погоджуюсь з правилами тесту".

      Для збереження відповідей обов’язково слід натискати "Зберегти відповідь". Панель праворуч допомагає відслідковувати хід виконання тесту.

      Після завершення завдань користувач має натиснути "Завершити роботу над тестом". Повернутись до редагування після цього буде неможливо.

      Результати

      Одразу після завершення тесту учасник побачить свої тестові бали. Остаточні результати ЄВІ/ЄФВВ буде оприлюднено:

      • до 18 липня – для магістратури;
        • до 8 серпня – для аспірантури.

          Результати розміщуватимуть у кабінетах учасників, а бал буде представлено окремо за кожним блоком відповідно до затверджених схем нарахування.

          Вступні до магістратури й аспірантури: зареєстровано 93 тисячі людей, запрошення уже у кабінетах учасників12.06.25, 12:30 • 5190 переглядiв

          Андрій Кулик

          Андрій Кулик

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