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Вступні до магістратури й аспірантури: зареєстровано 93 тисячі людей, запрошення уже у кабінетах учасників

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Понад 93 тисячі вступників до магістратури отримали екзаменаційні листки, більшість складатимуть іспити в Україні. З 12 червня доступні запрошення з датою, часом і місцем проведення.

Вступні до магістратури й аспірантури: зареєстровано 93 тисячі людей, запрошення уже у кабінетах учасників

Цьогоріч понад 93 тисячі осіб потенційних учасників вступних до магістратури звернулися до приймальних комісій закладів вищої освіти й отримали екзаменаційні листки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Деталі

Випробування складатимуть 90 тисяч 311 осіб – в Україні і 3 тисячі 321 особа – за кордоном.

Найбільше учасників зареєстровано для складання тестів з таких напрямів:

  • Педагогіка та психологія — 16 тисяч 709 осіб;
    • Управління та адміністрування — 16 тисяч 437;
      • Інформаційні технології — 12 тисяч 152;
        • Право та міжнародне право — 10 тисяч 695;
          • Психологія та соціологія — 9 тисяч 453;
            • Історія мистецтва — 5 тисяч 727;
              • Економіка та міжнародна економіка — 5 тисяч 464;
                • Мовознавство — 5 тисяч 205;
                  • Облік та фінанси — 5 тисяч 47;
                    • Політологія та міжнародні відносини — 2 тисячі 482.

                      Для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва виявили бажання понад 14 тисяч вступників, з них: 13 тисяч 591складатимуть Єдиний вступний іспит; 14 тисяч 818 – Єдине вступне випробування.

                      З 12 червня у кабінетах учасників доступні запрошення на вступні випробування, які містять: дату, час, місце проведення:

                      • єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ);
                        • єдиного вступного іспиту (ЄВІ);
                          • єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

                            Додатково

                            Учасники мають самостійно сформувати запрошення-перепустку, та за можливості роздрукувати її з особистого кабінету на сайті Українського центру.

                            Для входу до кабінету необхідні: номер екзаменаційного листка; PIN-код із листка.

                            У разі відсутності екзаменаційного листка треба звернутися до приймальної комісії, куди подавали документи.

                            З міркувань безпеки:

                            • місця проведення тестувань в Україні не оприлюднюються;
                              • не публікується і графік сесій;
                                • учасникам також не рекомендується розголошувати інформацію про час і місце тестувань.

                                  Для тих, хто складає іспити за кордоном, час у запрошенні зазначено за місцевим часом. Для допуску до пункту тестування потрібно мати:

                                  • екзаменаційний листок;
                                    • документ, на підставі якого здійснено реєстрацію;
                                      • запрошення-перепустку.

                                        Якщо учасник обрав два предметні тести Єдиного фахового вступного випробування, що проходять одночасно, один із них буде перенесено на додаткову сесію. Її дата і місце будуть опубліковані до 26 липня.

                                        Додатково

                                        Український центр оцінювання якості освіти нагадує, що ті, хто не зареєструвався в основний період, можуть зробити це під час додаткової реєстрації з 16 по 17 червня шляхом подачі документів до приймальної комісії ЗВО.

                                        Український центр оцінювання спростував маніпуляції про НМТ з історії України: роз'яснив деталі проведення04.06.25, 12:22 • 2520 переглядiв

                                        Андрій Кулик

                                        Андрій Кулик

                                        СуспільствоОсвіта
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                                        Brent Oil
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                                        Gas TTF
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