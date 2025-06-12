Вступні до магістратури й аспірантури: зареєстровано 93 тисячі людей, запрошення уже у кабінетах учасників
Київ • УНН
Понад 93 тисячі вступників до магістратури отримали екзаменаційні листки, більшість складатимуть іспити в Україні. З 12 червня доступні запрошення з датою, часом і місцем проведення.
Цьогоріч понад 93 тисячі осіб потенційних учасників вступних до магістратури звернулися до приймальних комісій закладів вищої освіти й отримали екзаменаційні листки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Деталі
Випробування складатимуть 90 тисяч 311 осіб – в Україні і 3 тисячі 321 особа – за кордоном.
Найбільше учасників зареєстровано для складання тестів з таких напрямів:
- Педагогіка та
психологія — 16 тисяч 709 осіб;
- Управління та
адміністрування — 16 тисяч 437;
- Інформаційні
технології — 12 тисяч 152;
- Право та міжнародне
право — 10 тисяч 695;
- Психологія та
соціологія — 9 тисяч 453;
- Історія мистецтва —
5 тисяч 727;
- Економіка та
міжнародна економіка — 5 тисяч 464;
- Мовознавство — 5
тисяч 205;
- Облік та фінанси —
5 тисяч 47;
- Політологія та
міжнародні відносини — 2 тисячі 482.
Для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва виявили бажання понад 14 тисяч вступників, з них: 13 тисяч 591складатимуть Єдиний вступний іспит; 14 тисяч 818 – Єдине вступне випробування.
З 12 червня у кабінетах учасників доступні запрошення на вступні випробування, які містять: дату, час, місце проведення:
- єдиного фахового
вступного випробування (ЄФВВ);
- єдиного вступного
іспиту (ЄВІ);
- єдиного вступного
випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).
Додатково
Учасники мають самостійно сформувати запрошення-перепустку, та за можливості роздрукувати її з особистого кабінету на сайті Українського центру.
Для входу до кабінету необхідні: номер екзаменаційного листка; PIN-код із листка.
У разі відсутності екзаменаційного листка треба звернутися до приймальної комісії, куди подавали документи.
З міркувань безпеки:
- місця проведення
тестувань в Україні не оприлюднюються;
- не публікується і
графік сесій;
- учасникам також не
рекомендується розголошувати інформацію про час і місце тестувань.
Для тих, хто складає іспити за кордоном, час у запрошенні зазначено за місцевим часом. Для допуску до пункту тестування потрібно мати:
- екзаменаційний
листок;
- документ, на
підставі якого здійснено реєстрацію;
- запрошення-перепустку.
Якщо учасник обрав два предметні тести Єдиного фахового вступного випробування, що проходять одночасно, один із них буде перенесено на додаткову сесію. Її дата і місце будуть опубліковані до 26 липня.
Додатково
Український центр оцінювання якості освіти нагадує, що ті, хто не зареєструвався в основний період, можуть зробити це під час додаткової реєстрації з 16 по 17 червня шляхом подачі документів до приймальної комісії ЗВО.
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