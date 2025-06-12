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Вступительные в магистратуру и аспирантуру: зарегистрировано 93 тысячи человек, приглашения уже в кабинетах участников

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Более 93 тысяч поступающих в магистратуру получили экзаменационные листки, большинство будут сдавать экзамены в Украине. С 12 июня доступны приглашения с датой, временем и местом проведения.

Вступительные в магистратуру и аспирантуру: зарегистрировано 93 тысячи человек, приглашения уже в кабинетах участников

В этом году более 93 тысяч человек потенциальных участников вступительных в магистратуру обратились в приемные комиссии высших учебных заведений и получили экзаменационные листки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Детали

Испытания будут составлять 90 тысяч 311 человек – в Украине и 3 тысячи 321 человек – за рубежом.

Больше всего участников зарегистрировано для составления тестов по следующим направлениям:

  • Педагогика и психология – 16 тысяч 709 человек;
    • Управление и администрирование – 16 тысяч 437;
      • Информационные технологии – 12 тысяч 152;
        • Право и международное право – 10 тысяч 695;
          • Психология и социология – 9 тысяч 453;
            • История искусства – 5 тысяч 727;
              • Экономика и международная экономика – 5 тысяч 464;
                • Языкознание – 5 тысяч 205;
                  • Учет и финансы – 5 тысяч 47;
                    • Политология и международные отношения – 2 тысячи 482.

                      Для получения степени доктора философии или доктора искусства изъявили желание более 14 тысяч поступающих, из них: 13 тысяч 591 будут составлять Единый вступительный экзамен; 14 тысяч 818 – Единое вступительное испытание.

                      С 12 июня в кабинетах участников доступны приглашения на вступительные испытания, содержащие: дату, время, место проведения:

                      • единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ);
                        • единого вступительного экзамена (ЕВИ);
                          • единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ).

                            Дополнительно

                            Участники должны самостоятельно сформировать приглашение-пропуск и по возможности распечатать его из личного кабинета на сайте Украинского центра.

                            Для входа в кабинет необходимы: номер экзаменационного листка; PIN-код из листка.

                            В случае отсутствия экзаменационного листка следует обратиться в приемную комиссию, куда подавали документы.

                            Из соображений безопасности:

                            • места проведения тестирований в Украине не обнародуются;
                              • не публикуется и график сессий;
                                • участникам также не рекомендуется разглашать информацию о времени и месте тестирований.

                                  Для тех, кто сдает экзамены за границей, время в приглашении указано по местному времени. Для допуска к пункту тестирования нужно иметь:

                                  • экзаменационный листок;
                                    • документ, на основании которого осуществлена регистрация;
                                      • приглашение-пропуск.

                                        Если участник выбрал два предметных теста Единого профессионального вступительного испытания, которые проходят одновременно, один из них будет перенесен на дополнительную сессию. Ее дата и место будут опубликованы до 26 июля.

                                        Дополнительно

                                        Украинский центр оценивания качества образования напоминает, что те, кто не зарегистрировался в основной период, могут сделать это во время дополнительной регистрации с 16 по 17 июня путем подачи документов в приемную комиссию ЗВО.

                                        Украинский центр оценивания опроверг манипуляции об НМТ по истории Украины: разъяснил детали проведения04.06.25, 12:22 • 2518 просмотров

                                        Андрей Кулик

                                        Андрей Кулик

                                        ОбществоОбразование
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