Вступительные в магистратуру и аспирантуру: зарегистрировано 93 тысячи человек, приглашения уже в кабинетах участников

В этом году более 93 тысяч человек потенциальных участников вступительных в магистратуру обратились в приемные комиссии высших учебных заведений и получили экзаменационные листки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Детали

Испытания будут составлять 90 тысяч 311 человек – в Украине и 3 тысячи 321 человек – за рубежом.

Больше всего участников зарегистрировано для составления тестов по следующим направлениям:

Педагогика и психология – 16 тысяч 709 человек;

Управление и администрирование – 16 тысяч 437;

Информационные технологии – 12 тысяч 152;

Право и международное право – 10 тысяч 695;

Психология и социология – 9 тысяч 453;

История искусства – 5 тысяч 727;

Экономика и международная экономика – 5 тысяч 464;

Языкознание – 5 тысяч 205;

Учет и финансы – 5 тысяч 47;

Политология и международные отношения – 2 тысячи 482.

Для получения степени доктора философии или доктора искусства изъявили желание более 14 тысяч поступающих, из них: 13 тысяч 591 будут составлять Единый вступительный экзамен; 14 тысяч 818 – Единое вступительное испытание.

С 12 июня в кабинетах участников доступны приглашения на вступительные испытания, содержащие: дату, время, место проведения:

единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ);

единого вступительного экзамена (ЕВИ);

единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ).

Дополнительно

Участники должны самостоятельно сформировать приглашение-пропуск и по возможности распечатать его из личного кабинета на сайте Украинского центра.

Для входа в кабинет необходимы: номер экзаменационного листка; PIN-код из листка.

В случае отсутствия экзаменационного листка следует обратиться в приемную комиссию, куда подавали документы.

Из соображений безопасности:

места проведения тестирований в Украине не обнародуются;

не публикуется и график сессий;

участникам также не рекомендуется разглашать информацию о времени и месте тестирований.

Для тех, кто сдает экзамены за границей, время в приглашении указано по местному времени. Для допуска к пункту тестирования нужно иметь:

экзаменационный листок;

документ, на основании которого осуществлена регистрация;

приглашение-пропуск.

Если участник выбрал два предметных теста Единого профессионального вступительного испытания, которые проходят одновременно, один из них будет перенесен на дополнительную сессию. Ее дата и место будут опубликованы до 26 июля.

Дополнительно

Украинский центр оценивания качества образования напоминает, что те, кто не зарегистрировался в основной период, могут сделать это во время дополнительной регистрации с 16 по 17 июня путем подачи документов в приемную комиссию ЗВО.

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