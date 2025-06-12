Вступительные в магистратуру и аспирантуру: зарегистрировано 93 тысячи человек, приглашения уже в кабинетах участников
Киев • УНН
Более 93 тысяч поступающих в магистратуру получили экзаменационные листки, большинство будут сдавать экзамены в Украине. С 12 июня доступны приглашения с датой, временем и местом проведения.
В этом году более 93 тысяч человек потенциальных участников вступительных в магистратуру обратились в приемные комиссии высших учебных заведений и получили экзаменационные листки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
Детали
Испытания будут составлять 90 тысяч 311 человек – в Украине и 3 тысячи 321 человек – за рубежом.
Больше всего участников зарегистрировано для составления тестов по следующим направлениям:
- Педагогика и
психология – 16 тысяч 709 человек;
- Управление и
администрирование – 16 тысяч 437;
- Информационные
технологии – 12 тысяч 152;
- Право и международное
право – 10 тысяч 695;
- Психология и
социология – 9 тысяч 453;
- История искусства –
5 тысяч 727;
- Экономика и
международная экономика – 5 тысяч 464;
- Языкознание – 5
тысяч 205;
- Учет и финансы –
5 тысяч 47;
- Политология и
международные отношения – 2 тысячи 482.
Для получения степени доктора философии или доктора искусства изъявили желание более 14 тысяч поступающих, из них: 13 тысяч 591 будут составлять Единый вступительный экзамен; 14 тысяч 818 – Единое вступительное испытание.
С 12 июня в кабинетах участников доступны приглашения на вступительные испытания, содержащие: дату, время, место проведения:
- единого профессионального
вступительного испытания (ЕПВИ);
- единого вступительного
экзамена (ЕВИ);
- единого вступительного
испытания по методологии научных исследований (ЕВИ).
Дополнительно
Участники должны самостоятельно сформировать приглашение-пропуск и по возможности распечатать его из личного кабинета на сайте Украинского центра.
Для входа в кабинет необходимы: номер экзаменационного листка; PIN-код из листка.
В случае отсутствия экзаменационного листка следует обратиться в приемную комиссию, куда подавали документы.
Из соображений безопасности:
- места проведения
тестирований в Украине не обнародуются;
- не публикуется и
график сессий;
- участникам также не
рекомендуется разглашать информацию о времени и месте тестирований.
Для тех, кто сдает экзамены за границей, время в приглашении указано по местному времени. Для допуска к пункту тестирования нужно иметь:
- экзаменационный
листок;
- документ, на
основании которого осуществлена регистрация;
- приглашение-пропуск.
Если участник выбрал два предметных теста Единого профессионального вступительного испытания, которые проходят одновременно, один из них будет перенесен на дополнительную сессию. Ее дата и место будут опубликованы до 26 июля.
Дополнительно
Украинский центр оценивания качества образования напоминает, что те, кто не зарегистрировался в основной период, могут сделать это во время дополнительной регистрации с 16 по 17 июня путем подачи документов в приемную комиссию ЗВО.
Украинский центр оценивания опроверг манипуляции об НМТ по истории Украины: разъяснил детали проведения04.06.25, 12:22 • 2518 просмотров