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Украинский центр оценивания опроверг манипуляции о НМТ по истории Украины: разъяснил детали проведения

Киев • УНН

 • 94 просмотра

В Центре оценивания качества образования отрицают манипуляции относительно содержания НМТ по истории Украины. Задания основываются на официальной программе ВНО, разработчики имеют профессиональное образование.

Украинский центр оценивания опроверг манипуляции о НМТ по истории Украины: разъяснил детали проведения

В ответ на упреки в соцсетях, Украинский центр оценивания качества образования обнародовал разъяснения относительно блока по истории Украины в рамках национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УЦОКО.

Детали

В Центре оценивания качества образования подчеркивают, что в социальных сетях активно распространяются манипулятивные утверждения относительно содержания НМТ.

В частности, комментаторы утверждают, что "программа внешнего независимого оценивания по истории Украины, в соответствии с которой разрабатывают задания НМТ, построена на малозначимых для поступающих событиях и фигурах, что обусловливает оценивание памяти поступающих, а не их историческое мышление", сообщает УЦОКО.

"С программой оценивания может ознакомиться каждый поступающий и каждая поступающая и убедиться, что в документе отсутствуют упоминания о подавляющем большинстве деятелей, о которых иронично замечают комментаторы", - отмечено в ответе Украинского центра оценивания качества образования.

Также УЦОКО отмечает, что распространяются примеры якобы некачественных тестовых заданий, которые искажают реальное содержание теста.

УЦОКО подчеркивает: задания НМТ базируются исключительно на официальной программе ВНО по истории Украины, утвержденной МОН. Разработчики тестов имеют профессиональное образование, научные степени и опыт преподавания истории.

Центр призывает поступающих доверять проверенным источникам информации, не поддаваться информационным вбросам и сосредоточиться на качественной подготовке к тестированию.

Дополнение

УНН напоминает об условиях тестирования по истории Украины, которые участники будут проходить в рамках обязательных блоков НМТ:

  • блок по истории Украины состоит из 30 заданий, на которые отведено 60 минут;
    • задания охватывают исторические периоды от Киевской Руси до современности;
      • каждое задание имеет только один правильный ответ из четырех вариантов;
        • в тесте могут быть визуальные элементы: карты, портреты деятелей, памятники культуры и т.д.;
          • правильный ответ дает 1 тестовый балл, максимально можно получить 30 баллов.

            Каждое задание оценивается в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. Общее количество баллов, которое можно набрать за выполнение всех заданий по истории Украины, составляет 54 балла.

            Справка

            Национальный мультипредметный тест (НМТ) – это формат вступительного испытания, который введен в Украине в качестве замены внешнему независимому оцениванию (ВНО) с 2022 года. Он является стандартизированным тестом, который проходят абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения. НМТ охватывает три основные дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины, а также предусматривает один дополнительный предмет, который поступающий выбирает самостоятельно.

            Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты14.05.25, 07:00 • 152863 просмотра

            Андрей Кулик

            Андрей Кулик

            Образование
            Министерство образования и науки Украины
            Украина
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