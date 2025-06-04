Украинский центр оценивания опроверг манипуляции о НМТ по истории Украины: разъяснил детали проведения

В ответ на упреки в соцсетях, Украинский центр оценивания качества образования обнародовал разъяснения относительно блока по истории Украины в рамках национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УЦОКО.

Детали

В Центре оценивания качества образования подчеркивают, что в социальных сетях активно распространяются манипулятивные утверждения относительно содержания НМТ.

В частности, комментаторы утверждают, что "программа внешнего независимого оценивания по истории Украины, в соответствии с которой разрабатывают задания НМТ, построена на малозначимых для поступающих событиях и фигурах, что обусловливает оценивание памяти поступающих, а не их историческое мышление", сообщает УЦОКО.

"С программой оценивания может ознакомиться каждый поступающий и каждая поступающая и убедиться, что в документе отсутствуют упоминания о подавляющем большинстве деятелей, о которых иронично замечают комментаторы", - отмечено в ответе Украинского центра оценивания качества образования.

Также УЦОКО отмечает, что распространяются примеры якобы некачественных тестовых заданий, которые искажают реальное содержание теста.

УЦОКО подчеркивает: задания НМТ базируются исключительно на официальной программе ВНО по истории Украины, утвержденной МОН. Разработчики тестов имеют профессиональное образование, научные степени и опыт преподавания истории.

Центр призывает поступающих доверять проверенным источникам информации, не поддаваться информационным вбросам и сосредоточиться на качественной подготовке к тестированию.

Дополнение

УНН напоминает об условиях тестирования по истории Украины, которые участники будут проходить в рамках обязательных блоков НМТ:

блок по истории Украины состоит из 30 заданий, на которые отведено 60 минут;

задания охватывают исторические периоды от Киевской Руси до современности;

каждое задание имеет только один правильный ответ из четырех вариантов;

в тесте могут быть визуальные элементы: карты, портреты деятелей, памятники культуры и т.д.;

правильный ответ дает 1 тестовый балл, максимально можно получить 30 баллов.

Каждое задание оценивается в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. Общее количество баллов, которое можно набрать за выполнение всех заданий по истории Украины, составляет 54 балла.

Справка

Национальный мультипредметный тест (НМТ) – это формат вступительного испытания, который введен в Украине в качестве замены внешнему независимому оцениванию (ВНО) с 2022 года. Он является стандартизированным тестом, который проходят абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения. НМТ охватывает три основные дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины, а также предусматривает один дополнительный предмет, который поступающий выбирает самостоятельно.

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