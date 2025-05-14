Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

Сегодня, 14 мая, в Украине стартует Национальный мультипредметный тест. Как в этом году организован процесс НМТ, какова система оценивания, какие меры безопасности будут приниматься и каким образом пытаются мошенничать поступающие, рассказывает УНН.

Основные даты проведения НМТ 2025

Согласно Календарному плану организации и проведения в этом году Национального мультипредметного теста (НМТ), утвержденного Министерством образования и науки Украины, тестирование будет проходить во время основных и дополнительных сессий.

Основные сессии будут проходить с 14 мая по 25 июня, а дополнительные с 14 по 25 июля.

Почти столько, сколько и в прошлом году имеем потенциальных поступающих. Это 312 тысяч. Традиционно, больше всего абитуриентов происходят из таких регионов, как Киевщина и Львовщина. Но есть и на востоке – Харьковщина, Днепропетровщина - сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Участники НМТ будут сдавать тесты по четырем предметам: трем обязательным - украинскому языку, математике и истории Украины, а также одному предмету по выбору - украинской литературе, иностранному языку, биологии, физике, химии или географии.

Сдача тестов будет проходить за один день в два этапа, которые будут длиться по два часа каждый. Между ними предусмотрен перерыв, продолжительностью 20 минут.

Соответственно этот приказ предусматривает два периода регистрации для участия в НМТ - основной и дополнительный.

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Регистрация и персональный кабинет участника

Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ прошел с 6 марта до 3 апреля включительно. До 8 апреля зарегистрированные имели возможность внести в персональных кабинетах изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором желают пройти НМТ).

В дополнительный период (9-14 мая) смогут зарегистрироваться для прохождения НМТ во время дополнительных сессий лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации, а также те, кто регистрировались в основной период регистрации, но им было отказано в регистрации. До 19 мая можно будет внести изменения в регистрационные данные.

Порядок получения приглашений на тестирование

С 4 мая для зарегистрированных участников основных сессий НМТ была запущена возможность загрузить из своих персональных кабинетов. Участники же дополнительных сессий смогут это сделать с 11 июля.

В приглашении будет находиться информация о дате и времени проведения тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра, где приглашенный участник будет проходить мультитест. Для участников, которые будут проходить НМТ на территории Украины, начало тестирования укажут по киевскому времени.

Для поступающих, которые будут сдавать НМТ за рубежом, время укажут в соответствии с местным временем населенного пункта, в котором будет находиться экзаменационный центр.

В Центре оценивания качества образования при этом подчеркнули, что информация о месте проведения тестирования является конфиденциальной. Разглашать ее настоятельно не рекомендуется.

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Место проведения и меры безопасности

"Поскольку мы проводим тестовые мероприятия уже в четвертый раз в условиях войны, мы ожидаем трудности, с которым уже сталкивались с 2022 года. Это, в частности, постоянные атаки, следовательно воздушные тревоги. С прошлого года актуальной является проблема электросетей и качественного электроснабжения, ведь мы проводим тестирование на компьютерах", - отметила Вакуленко.

Сообщается, что из соображений безопасности информация о местах проведения о тестировании до последнего держалось в секрете. Ученикам и их родителям также рекомендовалось не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть не только их безопасность, но и организаторов НМТ.

В прошлом году было очень много ложных сообщений о заминировании. Это настораживает и создает проблемы для проведения оценивания - сообщила Вакуленко.

По возможности, тестирование будут проводиться в защищенных от воздушного удара помещениях. В случае объявления воздушной тревоги НМТ в незащищенных местах будут прерваны и ученики перейдут в укрытия. После завершения тревоги они смогут вернуться к сдаче тестов.

"Все участники на период тревоги должны находиться в безопасном месте. Если мы не проводим тестирование уже в укрытии, а в некоторых заведениях удалось это сделать из-за наличия хорошо оборудованных укрытий, то тестирование прерывается и только после завершения тревоги участники возвращаются к проведению оценивания", - отметила директор УЦОЯО.

Время и место проведения НМТ появятся в персональных кабинетах участников до 7 мая - Центр оценивания качества образования

Мошенничество во время НМТ

"Попытки мошенничества со стороны участников есть ежегодно, мы не удивляемся этому. Мы понимаем важность проведения оценивания для поступающих, а также то, что некоторые поступающие, которые ненадлежащим образом готовились, все таки хотят получить какой-то результат", - сообщила Вакуленко.

Она добавила, что поступающие могут использовать мобильные телефоны и открывать посторонние вкладки. Однако ситуацию контролируют находящиеся в аудиториях инспекторы.

Это могут быть и попытки использования мобильного телефона во время оценивания. Могут быть попытки открывания посторонних вкладок. У нас есть целая система предохранителей, в том числе и технических, а также тех, которые связаны с организацией оценивания. В аудиториях работают по два инструктора, которые следят за ситуацией в аудитории. Также всюду есть дополнительные камеры - отметила директор.

Кроме того, существуют предохранители, которые не позволят поступающим открыть посторонние вкладки, чтобы получить подсказку.

"Есть цифровые предохранители, которые касаются возможности использования дополнительных защит, чтобы поступающие не имели возможности открывать посторонние веб-сервисы, и работали только в том окне, где есть задание", - пояснила Вакуленко.

Сроки объявления результатов

Сразу после завершения выполнения заданий НМТ по четырем предметам поступающий узнает о количестве тестовых баллов за каждый предметный блок экзамена. Информация об этом будет размещена на экране монитора после нажатия кнопки "Завершить работу". Результат представляет собой суммарное количество баллов за все правильные ответы.

После этого участник НМТ самостоятельно определить количество рейтинговых баллов, которые будут использоваться во время конкурсного отбора в учреждения высшего образования.

Для этого необходимо использовать таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 баллов по каждому предмету.

Стоит отметить, что такие таблицы утверждаются ежегодно Министерством образования и науки. Они содержатся в приложениях к Порядку приема в учреждения высшего образования.

Официальное объявление результатов НМТ осуществляется путем их размещения в персональных кабинетах. Это происходит в сроки, определенные Министерством образования и науки Украины.

Участники основной сессии получат официальные результаты в своих е-кабинетах до 4 июля, а участники дополнительной сессии – до 30 июля.

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