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Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати
04:00 • 164 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

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Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

Київ • УНН

 • 76 перегляди

В Україні з 14 травня по 25 червня триватиме основний етап НМТ 2025. Тестування пройде з чотирьох предметів у два етапи з перервою.

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

Сьогодні, 14 травня, в Україні стартує Національний мультипредметний тест. Як у цьому році організовано процес НМТ, якою є система оцінювання, які заходи безпеки вживатимуться і яким чином намагаються шахраювати вступники, розповідає УНН.

Основні дати проведення НМТ 2025

Згідно з Календарним планом організації та проведення у цьому році Національного мультипредметного тесту (НМТ), затвердженого Міністерством освіти і науки України, тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій.

Основні сесії проходитимуть з 14 травня до 25 червня, а додаткові з 14 по 25 липня.

Майже стільки, скільки і минулого року маємо потенційних вступників. Це 312 тисяч. Традиційно, найбільше абітурієнтів походять з таких регіонів, як Київщина та Львівщина. Але є і на сході – Харківщина, Дніпропетровщина

- повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Учасники НМТ складатимуть тести з чотирьох предметів: трьох обов'язкових - української мови, математики та історії України, а також одного предмета на вибір - української літератури, іноземної мови, біології, фізики, хімії або географії.

Складання тестів відбуватиметься за один день у два етапи, які триватимуть по дві години кожен. Між ними передбачено перерву, тривалістю 20 хвилин.

Відповідно цей наказ передбачає два періоди реєстрації для участі в НМТ - основний та додатковий.

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Реєстрація та персональний кабінет учасника

Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ пройшов з 6 березня до 3 квітня включно. До 8 квітня зареєстровані мали змогу внести в персональних кабінетах зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому бажають пройти НМТ).

У додатковий період (9–14 травня) матимуть змогу зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, а також ті, хто реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. До 19 травня можна буде внести зміни до реєстраційних даних.

Порядок отримання запрошень на тестування

З 4 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ була запущена можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу це зробити з 11 липня.

У запрошенні перебуватиме інформація про дату й час проведення тестування, а також адреса тимчасового екзаменаційного центру, де запрошений учасник проходитиме мультитест. Для учасників, які проходитимуть НМТ на території України, початок тестування вкажуть за київським часом.

Для вступників, які складатимуть НМТ за кордоном, час вкажуть відповідно до місцевого часу населеного пункту, в якому знаходитиметься екзаменаційний центр.

В Центрі оцінювання якості освіти при цьому наголосили, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною. Розголошувати її наполегливо не рекомендується.

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Місце проведення та безпекові заходи

"Оскільки ми проводимо тестові заходи вже вчетверте в умовах війни, ми очікуємо на труднощі, з яким вже стикалися з 2022 року. Це, зокрема, постійні атаки, відтак повітряні тривоги. З минулого року актуальною є проблема електромереж та якісного електропостачання, адже ми проводимо тестування на комп’ютерах", - зазначила Вакуленко.

Повідомляється, що з міркувань безпеки інформація про місця проведення про тестування до останнього трималося в секреті. Учням та їх батькам також рекомендувалося не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати не лише їх безпека, але і організаторів НМТ.

Минулого року мали дуже багато неправдивих повідомлень про замінування. Це насторожує і створює проблеми для проведення оцінювання

- повідомила Вакуленко.

За можливості, тестування будуть проводитися у захищених від повітряного удару приміщеннях. У разі оголошення повітряної тривоги НМТ в незахищених місцях будуть перервані і учні перейдуть до укриттів. Після завершення тривоги вони зможуть повернутися до складання тестів.

"Всі учасники на період тривоги повинні перебувати у безпечному місці. Якщо ми не проводимо тестування уже в укритті, а в деяких закладах вдалося це зробити через наявність добре обладнаних укриттів, то тестування переривається і лише після завершення тривоги учасники повертаються до проведення оцінювання", - зазначила директорка УЦОЯО.

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Шахрайство під час НМТ

"Спроби шахрайства з боку учасників є щорічно, ми не дивуємося цьому. Ми розуміємо важливість проведення оцінювання для вступників, а також те, що деякі вступники, які неналежним чином готувалися, все таки хочуть отримати якийсь результат", - повідомила Вакуленко.

Вона додала, що вступники можуть використовувати мобільні телефони та відкривати сторонні вкладки. Проте ситуацію контролюють перебуваючі в аудиторіях інспектори.

Це можуть бути і спроби використання мобільного телефону під час оцінювання. Можуть бути спроби відкривання сторонніх вкладок. У нас є ціла система запобіжників, зокрема і технічних, а також тих, які пов’язані з організацією оцінювання. В аудиторіях працюють по два інструктора, які стежать за ситуацією в аудиторії. Також усюди є додаткові камери

- зазначила директорка.

Крім того, існують запобіжники, які не дозволять вступникам відкрити сторонні вкладки, щоб отримати підказку.

"Є цифрові запобіжники, які стосуються можливості використання додаткових захистів, щоб вступники не мали змоги відкривати сторонні веб-сервіси, і працювали лише в тому вікні, де є завдання", - пояснила Вакуленко.

Терміни оголошення результатів

Одразу після завершення виконання завдань НМТ з чотирьох предметів вступник дізнається про кількість тестових балів за кожен предметний блок іспиту. Інформація про це буде розміщена на екрані монітора після натиснення кнопки "Завершити роботу". Результат представляє собою сумарну кількість балів за усі правильні відповіді.

Після цього учасник НМТ самостійно визначити кількість рейтингових балів, які будуть використовуватись під час конкурсного відбору до закладів вищої освіти.

Для цього необхідно використати таблиці переведення тестових балів у шкалу 100-200 балів з кожного предмета.

Варто зазначити, що такі таблиці затверджуються щорічно Міністерством освіти і науки. Вони містяться у додатках до Порядку прийому до закладів вищої освіти.

Офіційне оголошення результатів НМТ здійснюється шляхом їх розміщення в персональних кабінетах. Це відбувається у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Учасники основної сесії отримають офіційні результати у своїх е-кабінетах до 4 липня, а учасники додаткової сесії – до 30 липня.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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