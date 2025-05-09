НМТ-2025: що робити, коли відмовили в реєстрації
Київ • УНН
Тим, кому відмовили у реєстрації на НМТ через помилки, дозволено повторно подати документи з 9 до 14 травня. Важливо вчасно виправити недоліки в особистому кабінеті.
Якщо відмовили у реєстрації на НМТ під час основного періоду через певні недоліки в наданій інформації, можна зареєструватися на участь у додаткових сесіях. Для цього необхідно виправити помилки й повторно надіслати їх на опрацювання з 9 до 14 травня, повідомили у УЦОЯО, пише УНН.
Охочі взяти участь в НМТ, яким було відмовлено в реєстрації під час основного періоду через недоліки в документах та/або зазначеній інформації, можуть виправити помилки й повторно надіслати їх на опрацювання з 9 до 14 травня
Деталі
Слід уважно прочитати повідомлення у своєму персональному кабінеті, адже в ньому зазначено причину відмови: надання недостовірної інформації, надання копій не всіх потрібних документів тощо.
Повторно створювати персональний кабінет не потрібно. Завантажити виправлену інформацію потрібно в кабінеті, створеному під час реєстрації в основний період.
"Наголошуємо: лише вчасне доопрацювання та повторне подання документів відповідно до вимог, дасть змогу успішно зареєструватися для участі в додаткових сесіях НМТ", - наголосили в УЦОЯО.
Докладніше про процедуру реєстрації в додатковий період тут.
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