НМТ-2025: що робити, коли відмовили в реєстрації

Якщо відмовили у реєстрації на НМТ під час основного періоду через певні недоліки в наданій інформації, можна зареєструватися на участь у додаткових сесіях. Для цього необхідно виправити помилки й повторно надіслати їх на опрацювання з 9 до 14 травня, повідомили у УЦОЯО, пише УНН.

Охочі взяти участь в НМТ, яким було відмовлено в реєстрації під час основного періоду через недоліки в документах та/або зазначеній інформації, можуть виправити помилки й повторно надіслати їх на опрацювання з 9 до 14 травня - повідомили в УЦОЯО.

Деталі

Слід уважно прочитати повідомлення у своєму персональному кабінеті, адже в ньому зазначено причину відмови: надання недостовірної інформації, надання копій не всіх потрібних документів тощо.



Повторно створювати персональний кабінет не потрібно. Завантажити виправлену інформацію потрібно в кабінеті, створеному під час реєстрації в основний період.

"Наголошуємо: лише вчасне доопрацювання та повторне подання документів відповідно до вимог, дасть змогу успішно зареєструватися для участі в додаткових сесіях НМТ", - наголосили в УЦОЯО.

Докладніше про процедуру реєстрації в додатковий період тут.

НМТ-2025: учасники отримали запрошення на тестування у персональний кабінет