НМТ-2025: что делать, когда отказали в регистрации
Киев • УНН
Тем, кому отказали в регистрации на НМТ из-за ошибок, разрешено повторно подать документы с 9 по 14 мая. Важно вовремя исправить недостатки в личном кабинете.
Если отказали в регистрации на НМТ во время основного периода из-за определенных недостатков в предоставленной информации, можно зарегистрироваться для участия в дополнительных сессиях. Для этого необходимо исправить ошибки и повторно отправить их на обработку с 9 по 14 мая, сообщили в УЦОКО, пишет УНН.
Желающие принять участие в НМТ, которым было отказано в регистрации во время основного периода из-за недостатков в документах и/или указанной информации, могут исправить ошибки и повторно отправить их на обработку с 9 по 14 мая
Детали
Следует внимательно прочитать сообщение в своем персональном кабинете, ведь в нем указана причина отказа: предоставление недостоверной информации, предоставление копий не всех необходимых документов и т.д.
Повторно создавать персональный кабинет не нужно. Загрузить исправленную информацию нужно в кабинете, созданном во время регистрации в основной период.
"Подчеркиваем: только своевременная доработка и повторная подача документов в соответствии с требованиями, позволит успешно зарегистрироваться для участия в дополнительных сессиях НМТ", - подчеркнули в УЦОКО.
Подробнее о процедуре регистрации в дополнительный период здесь.
НМТ-2025: участники получили приглашения на тестирование в персональный кабинет 07.05.25, 13:54 • 6814 просмотров