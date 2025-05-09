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НМТ-2025: что делать, когда отказали в регистрации

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Тем, кому отказали в регистрации на НМТ из-за ошибок, разрешено повторно подать документы с 9 по 14 мая. Важно вовремя исправить недостатки в личном кабинете.

НМТ-2025: что делать, когда отказали в регистрации

Если отказали в регистрации на НМТ во время основного периода из-за определенных недостатков в предоставленной информации, можно зарегистрироваться для участия в дополнительных сессиях. Для этого необходимо исправить ошибки и повторно отправить их на обработку с 9 по 14 мая, сообщили в УЦОКО, пишет УНН.

Желающие принять участие в НМТ, которым было отказано в регистрации во время основного периода из-за недостатков в документах и/или указанной информации, могут исправить ошибки и повторно отправить их на обработку с 9 по 14 мая

- сообщили в УЦОКО.

Детали

Следует внимательно прочитать сообщение в своем персональном кабинете, ведь в нем указана причина отказа: предоставление недостоверной информации, предоставление копий не всех необходимых документов и т.д.

Повторно создавать персональный кабинет не нужно. Загрузить исправленную информацию нужно в кабинете, созданном во время регистрации в основной период.

"Подчеркиваем: только своевременная доработка и повторная подача документов в соответствии с требованиями, позволит успешно зарегистрироваться для участия в дополнительных сессиях НМТ", - подчеркнули в УЦОКО.

Подробнее о процедуре регистрации в дополнительный период здесь.

НМТ-2025: участники получили приглашения на тестирование в персональный кабинет 07.05.25, 13:54 • 6814 просмотров

Юлия Шрамко

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