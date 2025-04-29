Час і місце проведення НМТ з’являться у персональних кабінетах учасників до 7 травня - Центр оцінювання якості освіти
Київ • УНН
Учасники НМТ зможуть завантажити запрошення з датою, часом і місцем тестування до 7 травня. Український центр оцінювання якості освіти закликає не поширювати цю інформацію з міркувань безпеки.
Інформація про дату, час і місце проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) стане доступною до 7 травня у персональних кабінетах учасників. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.
Деталі
До 7 травня всі зареєстровані учасники й учасниці основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) матимуть змогу завантажити запрошення для участі в тестуванні зі своїх персональних кабінетів. У ньому буде зазначено дату й час проведення тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), де учасник / учасниця проходитиме НМТ
За інформацією, для учасників та учасниць які братимуть участь в НМТ на території України, початок тестування буде зазначено за київським часом. Для тих, хто перебуває за кордоном, НМТ проводитиметься відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований ТЕЦ.
Єдиний вступний іспит в магістратуру можна буде пройти за кордоном, проте місця обмежені28.04.25, 16:57 • 2870 переглядiв
Також, Центр оцінювання якості освіти наголосив, що ця інформація є конфіденційною, тож з міркувань безпеки її просять не поширювати.
Особливу обережність слід виявляти щодо телеграм-каналів та інших онлайн-ресурсів, які пропонують нібито "швидкий доступ" до інформації про НМТ
Нагадаємо
Раніше заступник міністра освіти України Михайло Винницький повідомляв, що у 2025 році на проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) очікується 312 тисяч вступників.