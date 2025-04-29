Время и место проведения НМТ появятся в персональных кабинетах участников до 7 мая - Центр оценивания качества образования
Киев • УНН
Участники НМТ смогут загрузить приглашения с датой, временем и местом тестирования до 7 мая. Украинский центр оценивания качества образования призывает не распространять эту информацию из соображений безопасности.
Информация о дате, времени и месте проведения национального мультипредметного теста (НМТ) станет доступна до 7 мая в персональных кабинетах участников. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.
Детали
До 7 мая все зарегистрированные участники и участницы основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) смогут загрузить приглашение для участия в тестировании из своих персональных кабинетов. В нем будут указаны дата и время проведения тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ), где участник / участница будет проходить НМТ
По информации, для участников и участниц, которые будут участвовать в НМТ на территории Украины, начало тестирования будет указано по киевскому времени. Для тех, кто находится за границей, НМТ будет проводиться в соответствии с местным временем населенного пункта, где расположен ТЭЦ.
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Также, Центр оценивания качества образования подчеркнул, что эта информация является конфиденциальной, поэтому из соображений безопасности ее просят не распространять.
Особую осторожность следует проявлять в отношении телеграм-каналов и других онлайн-ресурсов, которые предлагают якобы "быстрый доступ" к информации о НМТ
Напомним
Ранее заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий сообщал, что в 2025 году на прохождение национального мультипредметного теста (НМТ) ожидается 312 тысяч поступающих.