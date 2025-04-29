Время и место проведения НМТ появятся в персональных кабинетах участников до 7 мая - Центр оценивания качества образования

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год
08:02 • 13616 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

07:23 • 21534 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
07:19 • 22573 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

06:48 • 22896 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

28 апреля, 18:27 • 27302 просмотра

Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины

Эксклюзив
28 апреля, 14:20 • 55924 просмотра

Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

Эксклюзив
28 апреля, 14:15 • 58128 просмотра

На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Эксклюзив
28 апреля, 14:07 • 42350 просмотра

"Ее все устраивает": эксперт объяснил, почему Елена Дума блокирует принятие законопроекта о реформе АРМА

28 апреля, 13:08 • 35508 просмотра

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня

Эксклюзив
28 апреля, 12:59 • 48282 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+19°
3м/с
28%
753 мм
Популярные новости

В Киеве из-за атаки россиян сгорела база отдыха

28 апреля, 23:58 • 21952 просмотра

Артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили российскую САУ "Мста-С"

29 апреля, 02:17 • 18792 просмотра

В Украину возвращается тепло: какой будет погода во вторник

03:48 • 4442 просмотра

Атака россиян на Днепропетровщину: погибла 12-летняя девочка, много раненых

04:52 • 10872 просмотра

Трамп допустил, что путин может довести ситуацию до того, что он станет на сторону Украины

07:25 • 12083 просмотра
публикации

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

08:02 • 13617 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

07:23 • 21535 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

07:19 • 22574 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

06:48 • 22897 просмотра

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

28 апреля, 16:07 • 33687 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Александр Сырский

Педро Санчес

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Испания

Португалия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 22033 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 42145 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 41682 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 148611 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 62285 просмотра
Актуальное

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Сухой Су-27

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Время и место проведения НМТ появятся в персональных кабинетах участников до 7 мая - Центр оценивания качества образования

Киев • УНН

 • 1762 просмотра

Участники НМТ смогут загрузить приглашения с датой, временем и местом тестирования до 7 мая. Украинский центр оценивания качества образования призывает не распространять эту информацию из соображений безопасности.

Время и место проведения НМТ появятся в персональных кабинетах участников до 7 мая - Центр оценивания качества образования

Информация о дате, времени и месте проведения национального мультипредметного теста (НМТ) станет доступна до 7 мая в персональных кабинетах участников. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

Детали

До 7 мая все зарегистрированные участники и участницы основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) смогут загрузить приглашение для участия в тестировании из своих персональных кабинетов. В нем будут указаны дата и время проведения тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ), где участник / участница будет проходить НМТ

- сообщают в УЦОЯО.

По информации, для участников и участниц, которые будут участвовать в НМТ на территории Украины, начало тестирования будет указано по киевскому времени. Для тех, кто находится за границей, НМТ будет проводиться в соответствии с местным временем населенного пункта, где расположен ТЭЦ.

Единый вступительный экзамен в магистратуру можно будет сдать за границей, однако места ограничены28.04.25, 16:57 • 2874 просмотра

Также, Центр оценивания качества образования подчеркнул, что эта информация является конфиденциальной, поэтому из соображений безопасности ее просят не распространять.

Особую осторожность следует проявлять в отношении телеграм-каналов и других онлайн-ресурсов, которые предлагают якобы "быстрый доступ" к информации о НМТ

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий сообщал, что в 2025 году на прохождение национального мультипредметного теста (НМТ) ожидается 312 тысяч поступающих.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоОбразование
Украина
Brent
$63.65
Bitcoin
$95,035.20
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$30.90
Золото
$3,321.69
Ethereum
$1,830.95