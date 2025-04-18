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Боротьба з недобросовісними учасниками НМТ: пункти тестування обладнають металошукачами та камерами

Київ • УНН

 • 5386 перегляди

На пунктах проведення НМТ будуть металошукачі та камери. Це робиться для запобігання недоброчесним способам складання тесту, повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Боротьба з недобросовісними учасниками НМТ: пункти тестування обладнають металошукачами та камерами

У пунктах проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) будуть  застосовувати металошукачі, також багато аудиторій оснащені камерами. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону, передає УНН

На запитання, як будуть протидіяти цього року недоброчесним способам скласти НМТ, Вакуленко відповіла:

Кожного року ми намагаємося розширювати таку боротьбу, тому що учасники стають більш обізнаними щодо наших технологій й вигадують нові схеми щодо обходження хороших, традиційних, чесних процедур

Вакуленко повідомила, що будуть використовуватися металошукачі.

Цього року, як і минулого в пунктах проведення тестувань будуть застосовувати металошукачі. Це буде відбуватися до проходження вступниками оцінювання, не для того, щоб піймати когось на використанні мобільного телефону, а для того, щоб вчасно його викласти й щоб він не заважав під час проходження оцінювання

- розповіла Вакуленко.

За її словами, як й в минулі роки не можна буде відкривати жодні інші браузерні вікна на комп’ютерах, окрім того, де відбувається оцінювання."В аудиторії будуть працювати інструктори. Цього та минулого року – це два інструктори. Також багато аудиторій оснащені камерами й може бути людина за екраном представник українського центру, яка вашу аудиторію бачитиме й повідомить про будь-які зловживання інструкторам", - сказала Вакуленко.

​​НМТ-2025: як підготуватися до складання тесту з історії України04.11.24, 18:04 • 19664 перегляди

​​Доповнення

Вакуленко заявляла, що повернення до класичного Зовнішнього незалежного оцінювання наразі неможливе через війну.

УЦОЯО повідомляв, що останнім часом у соціальних мережах та в різноманітних каналах месенджерів можна побачити новину про бота, який обіцяє "достовірну" інформацію про дату та місце тестування. Водночас у соцмережах поширюють відео, які нібито підтверджують ефективність такого "сервісу".

Український центр оцінювання якості освіти застерігає учасників національного мультипредметного тесту (НМТ), їхніх батьків і вчителів від взаємодії із шахрайськими ботами, які вводять в оману, нібито надаючи інформацію про дату та місце проведення НМТ.

Передаючи свої персональні дані стороннім ресурсам і ботам, користувачі ризикують стати жертвами шахрайських схем. Несанкціоноване збирання такої інформації може мати серйозні наслідки: від створення фейкових профілів до спроб доступу до різних приватних ресурсів

- наголосили в УЦОЯО.

УЦОЯО  рекомендує всім учасникам НМТ бути уважними й обачними. Намагаючись "випередити інших" або привернути увагу в соціальних мережах, ви можете стати легкою здобиччю для зловмисників. Наголошується, що інформацію про місце та дату проведення НМТ можна дізнатися лише в персональному кабінеті учасника НМТ з 4 травня. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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