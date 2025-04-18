Борьба с недобросовестными участниками НМТ: пункты тестирования оборудуют металлоискателями и камерами

В пунктах проведения Национального мультипредметного теста (НМТ) будут применять металлоискатели, также многие аудитории оснащены камерами. Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, как будут противодействовать в этом году недобросовестным способам составить НМТ, Вакуленко ответила:



Каждый год мы стараемся расширять такую борьбу, потому что участники становятся более осведомленными о наших технологиях и придумывают новые схемы обхода хороших, традиционных, честных процедур

Вакуленко сообщила, что будут использоваться металлоискатели.

В этом году, как и в прошлом в пунктах проведения тестирований будут применять металлоискатели. Это будет происходить до прохождения поступающими оценивания, не для того, чтобы поймать кого-то на использовании мобильного телефона, а для того, чтобы вовремя его выложить и чтобы он не мешал во время прохождения оценивания - рассказала Вакуленко.

По ее словам, как и в прошлые годы нельзя будет открывать никакие другие браузерные окна на компьютерах, кроме того, где происходит оценивание."В аудитории будут работать инструкторы. В этом и прошлом году – это два инструктора. Также многие аудитории оснащены камерами и может быть человек за экраном представитель украинского центра, который вашу аудиторию будет видеть и сообщит о любых злоупотреблениях инструкторам", - сказала Вакуленко.

НМТ-2025: как подготовиться к сдаче теста по истории Украины

​​Дополнение

Вакуленко заявляла, что возвращение к классическому Внешнему независимому оцениванию пока невозможно из-за войны.

УЦОКО сообщал, что в последнее время в социальных сетях и в различных каналах мессенджеров можно увидеть новость о боте, который обещает "достоверную" информацию о дате и месте тестирования. В то же время в соцсетях распространяют видео, которые якобы подтверждают эффективность такого "сервиса".

Украинский центр оценивания качества образования предостерегает участников национального мультипредметного теста (НМТ), их родителей и учителей от взаимодействия с мошенническими ботами, которые вводят в заблуждение, якобы предоставляя информацию о дате и месте проведения НМТ.

Передавая свои персональные данные посторонним ресурсам и ботам, пользователи рискуют стать жертвами мошеннических схем. Несанкционированный сбор такой информации может иметь серьезные последствия: от создания фейковых профилей до попыток доступа к различным частным ресурсам - отметили в УЦОКО.

УЦОКО рекомендует всем участникам НМТ быть внимательными и осмотрительными. Пытаясь "опередить других" или привлечь внимание в социальных сетях, вы можете стать легкой добычей для злоумышленников. Отмечается, что информацию о месте и дате проведения НМТ можно узнать только в персональном кабинете участника НМТ с 4 мая.

