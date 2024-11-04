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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НМТ-2025: как подготовиться к сдаче теста по истории Украины

НМТ-2025: как подготовиться к сдаче теста по истории Украины

Киев  •  УНН

16:04 • 1617 просмотра

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Обнародованы рекомендации по подготовке к тесту по истории Украины в рамках НМТ-2025. Тест будет содержать 30 заданий на 60 минут и будет охватывать весь курс истории от древнейших времен.

Украинский центр оценивания качества образования предоставил советы, как поступающим подготовиться к сдаче национального мультипредметного теста в 2025 году за весь курс истории Украины, передает УНН

Детали

История Украины, как и в предыдущем году, является одним из трех обязательных предметов в рамках НМТ, что определено законодательством. Поэтому каждый участник и каждая участница должна сдать соответствующий тест.

Каким будет тест по истории Украины

Содержание заданий будет соответствовать программе ВНО по истории Украины и охватывать все темы, касающиеся истории Украины от древнейших времен до событий начала XXI в. Объективное оценивание уровня овладения содержанием курса по истории Украины возможно только в случае охвата всего континуума исторического процесса. 

Сколько заданий будет в тесте

Основные параметры тестов будут аналогичными тем, которые действовали в прошлом году, ведь не изменился формат проведения НМТ. Итак, на выполнение теста по истории Украины будет отведено 60 минут. За это время нужно выполнить 30 заданий. То есть, несмотря на то, что содержание теста будет расширено, количество заданий увеличено не будет.

Как подготовиться к тесту по истории Украины

Без паники - времени достаточно. Впервые за годы полномасштабного вторжения подготовка к вступительной кампании начата в надлежащие сроки. 

Системное обучение в школе - предпосылка успеха. Что касается подготовки к тестированию в целом, то помогает настойчивое и ответственное обучение в соответствующем учебном заведении: именно это обеспечивает прочный фундамент для высокого результата на УМТ. Прорабатывая каждую новую тему по истории Украины в рамках текущего образовательного процесса, работайте осмысленно, старайтесь как можно подробнее разобраться в событиях, о которых говорится в параграфе, охарактеризовать деятелей, живших в ту или иную эпоху. После изучения темы зафиксируйте главные тезисы, проанализируйте их. По возможности вопросы, с которыми есть больше всего трудностей, следует разнообразить работой с картами, интерактивными таблицами или привлечением других современных технологий. Используйте информацию только из достоверных и рекомендованных учителем/учительницей источников. 

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Запоминайте не только даты, но и хронологию событий и причинно-следственные связи. Волнуетесь, как запомнить огромное количество дат или изображений исторических персоналий или памятников? Самый первый совет - определите, какой способ запоминания информации подходит именно вам. Заучивать материал можно, опираясь на визуальное, аудиальное, аудиовизуальное, двигательное или комплексное восприятие. Попробуйте все возможные методы и выберите свой. Например, запишите все даты по истории Украины на диктофон, а затем прослушивайте запись несколько раз в течение дня. Этот способ лучше всего поможет тем, у кого преобладает слуховое восприятие информации.

Полезными также могут стать тренажеры от Львовского регионального центра оценивания качества образования. Функционал этих тренажеров позволяет работать онлайн с изображениями памятников и тестовыми заданиями, содержащими изображения исторических персоналий, которые соответствуют действующей программе ВНО по истории Украины. С помощью «Азбуки» сможете понять определение понятий и терминов определенного исторического периода и выполнить соответствующие тестовые задания. Благодаря предложенным картам (картам) можно лучше отработать свои навыки работы с заданиями, содержащими картографический материал, а также получить навыки решения так называемых кластерных тестовых заданий, которые появились в тестовой тетради ЗНО по истории в 2016 году и сейчас есть среди заданий УМТ.

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Практикуйтесь в выполнении тестовых заданий прошлых лет. Полученные знания, конечно, следует усиливать ознакомлением с форматами заданий, которые используют в тестах УМТ, выполнением типовых тестовых заданий ЗНО / УМТ прошлых лет. Это поможет не растеряться на реальном тестировании и зафиксирует текущий успех в изучении тем.

Ориентируйтесь на демонстрационный вариант теста. Уже сейчас можно использовать подборки демонстрационных тестов НМТ предыдущих лет на страницах Всеукраинской школы онлайн, Украинского центра оценивания качества образования в разделе «Тесты прошлых лет» и онлайнового тестировщика на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования. Позже, как только появятся все нормативные документы, Украинский центр оценивания качества образования подготовит и обнародует демонстрационный вариант теста по истории Украины для УМТ-2025.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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