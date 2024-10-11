МОН поддерживает законопроект о запрете разговаривать на русском в образовательных заведениях на перерывах - Лесной

Министерство образования и науки поддерживает законопроект об украиноязычной среде в школах, который предусматривает запрет для учителей и учеников разговаривать на русском языке на переменах и в частном общении на территории учебного заведения. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

Относительно законопроекта - инициативы госпожи Натальи Пипы. Министерство образования законопроект этот, ну, там с некоторыми замечаниями, поддержало. На чем я хотел бы акцентировать, это на том, чтобы мы в любых решениях, которые защищают украинский язык, предусмотрели возможность равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ, Европейского Союза. Это, безусловно, ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии. Поэтому мы заботимся о языках коренных народов, языках национальных сообществ, и, прежде всего, за развитие украинского языка. Поэтому законопроект мы поддерживаем, если коротко - сказал Лесной.

Напомним,

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об украиноязычной среде в школах. Документ предусматривает запрет для учителей и учеников разговаривать на русском языке на переменах и в частном общении на территории учебного заведения.