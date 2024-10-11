МОН підтримує законопроєкт про заборону розмовляти російською в освітніх закладах на перервах - Лісовий
Київ • УНН
Міністерство освіти і науки підтримує законопроєкт про заборону російської мови у школах на перервах та у приватному спілкуванні. Міністр Оксен Лісовий наголосив на важливості захисту української мови та мов національних спільнот.
Міністерство освіти і науки підтримує законопроєкт про українськомовне середовище у школах, який передбачає заборону для вчителів та учнів розмовляти російською мовою на перервах та у приватному спілкуванні на території навчального закладу. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.
Деталі
Щодо законопро'кту – ініціативи пані Наталії Піпи. Міністерство освіти законопроєкт цей, ну, там з деякими зауваженнями, підтримало. На чому я хотів би закцентувати, це на тому, щоб ми в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, передбачили можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот, Європейського Союзу. Це, безумовно, ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії. Тому ми дбаємо про мови корінних народів, мови національних спільнот, і, перш за все, за розвиток української мови. Тому законопроєкт ми підтримуємо, якщо коротко
Нагадаємо
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про українськомовне середовище у школах. Документ передбачає заборону для учителів та учнів розмовляти російською мовою на перервах та у приватному спілкуванні на території навчального закладу.