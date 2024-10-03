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У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону російської мови в школах

У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону російської мови в школах

Київ • УНН

 • 13259 перегляди

Законопроєкт передбачає заборону спілкування російською мовою на території шкіл. Ініціатори вважають, що це сприятиме розвитку державної мови та безпеці України.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про українськомовне середовище у школах. Документ передбачає заборону для учителів та учнів розмовляти російською мовою на перервах та у приватному спілкуванні на території навчального закладу. Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт №12086.

Деталі

Ініціатором документи виступала зокрема народна депутатка Наталія Піпа. 

У пояснювальній записці вона наголосила, що  мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Проте, наразі закон не регулює  питання мови, якою взаємодіють учасники освітнього процесу поза його формальними межами (на перервах, в учительських кімнатах, на території закладу освіти після занять, уроків, пар тощо).

Метою і завданнями прийняття законопроєкту є закріплення на законодавчому рівні чітких обов’язків суб’єктів освітньої діяльності (...)  створювати у закладі освіти українськомовне освітнє середовище, підтримувати та забезпечувати його існування. Тобто умови, за яких учасники освітнього процесу спілкуються між собою лише державною мовою як під час формального освітнього процесу, так і під час неформальної та неструктурованої взаємодії між собою у приміщеннях та на території суб’єкта освітньої діяльності

- йдеться в записці.

Народна обраниця впевнена, що забезпечення української мови як мови освітнього середовища сприятиме розвитку державної мови й безпеці держави. Також запровадження механізмів заохочень спілкування вихованцями, учнями, студентами українською мовою в освітньому середовищі позитивно вплине на молодь, дітей, інших учасників освітнього процесу, коли серед них буде використовуватися українська мова також і при не формальному спілкуванні.

Українськомовне освітнє середовище — це середовище, в якому студенти, учні, дошкільнята, викладачі, вчителі та вихователі спілкуються на території закладу освіти українською мовою як на уроках і заняттях, так і на перервах, в укриттях, у позанавчальний час

- переконана народна депутатка. 

За її словами, сьогодні в Україні поза заняттями діти, студенти та педагоги в освітньому середовищі часто спілкуються іноземною мовою, переважно — російською.

Піпа підкреслила, що це негативно впливає як на формування мовленнєвих навичок (компетенцій) у дітей, так і на становлення державної мови й формування української ідентичності, від чого напряму залежить розвиток і безпека держава.

Вона наголошує, що 90% вчителів продовжують спілкуватися українською мовою з учнями на перервах. Водночас опитування учнівства показало, що відсоток учителів, які розмовляють під час навчальних занять та на перервах виключно українською мовою нижчий — 78% вчителів спілкуються під час уроків тільки українською мовою (минулого року — 82%), 69% — під час перерви (минулого року — 74%).

Питання введення українськомовного освітнього середовища сьогодні є актуальним, адже це підвищить рівень використання української мови, закріпить її важливість та підкріпить політику національної безпеки України 

- впевнена народна депутатка України. 

Нагадаємо

Станом на лютий 2024 року переважна більшість українців – 66% – вважають, що російську мову потрібно усунути з офіційного спілкування. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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