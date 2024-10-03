В Раде зарегистрировали законопроект о запрете русского языка в школах

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о украиноязычной среде в школах. Документ предусматривает запрет для учителей и учеников разговаривать на русском языке на переменах и в частном общении на территории учебного заведения. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №12086.

Детали

Инициатором документы выступала в частности народный депутат Наталья Пипа.

В пояснительной записке она отметила, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Однако, пока закон не регулирует вопрос языка, на котором взаимодействуют участники образовательного процесса вне его формальных границ (на переменах, в учительских комнатах, на территории учебного заведения после занятий, уроков, пар и т.д.).

Целью и задачами принятия законопроекта является закрепление на законодательном уровне четких обязанностей субъектов образовательной деятельности (...) создавать в учебном заведении украиноязычную образовательную среду, поддерживать и обеспечивать ее существование. То есть условия, при которых участники образовательного процесса общаются между собой только на государственном языке как во время формального образовательного процесса, так и во время неформального и неструктурированного взаимодействия между собой в помещениях и на территории субъекта образовательной деятельности - говорится в записке.

Народная избранница уверена, что обеспечение украинского языка как языка образовательной среды будет способствовать развитию государственного языка и безопасности государства. Также введение механизмов поощрений общения воспитанниками, учениками, студентами на украинском языке в образовательной среде положительно повлияет на молодежь, детей, других участников образовательного процесса, когда среди них будет использоваться украинский язык также и при не формальном общении.

Украиноязычная образовательная среда - это среда, в которой студенты, ученики, дошкольники, преподаватели, учителя и воспитатели общаются на территории учебного заведения на украинском языке как на уроках и занятиях, так и на переменах, в укрытиях, во внеучебное время - убеждена народный депутат.

По ее словам, сегодня в Украине вне занятий дети, студенты и педагоги в образовательной среде часто общаются на иностранном языке, преимущественно - на русском.

Пипа подчеркнула, что это негативно влияет как на формирование речевых навыков (компетенций) у детей, так и на становление государственного языка и формирование украинской идентичности, от чего напрямую зависит развитие и безопасность государства.

Она отмечает, что 90% учителей продолжают общаться на украинском языке с учениками на переменах. В то же время опрос учеников показал, что процент учителей, которые разговаривают во время учебных занятий и на переменах исключительно на украинском языке ниже - 78% учителей общаются во время уроков только на украинском языке (в прошлом году - 82%), 69% - во время перерыва (в прошлом году - 74%).

Вопрос введения украиноязычной образовательной среды сегодня является актуальным, ведь это повысит уровень использования украинского языка, закрепит его важность и подкрепит политику национальной безопасности Украины - уверена народный депутат Украины.

Напомним,

По состоянию на февраль 2024 года подавляющее большинство украинцев - 66% - считают, что русский язык нужно устранить из официального общения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.